大光麵結業｜ 「頂好大光麵」生產商結束營運 57年歷史香港製造落幕 網民不捨：沙嗲牛沒了靈魂伴侶

被視為茶餐廳「伙伴」、沙嗲牛肉絕配的頂好大光麵，其生產商金源食品有限公司今日（26日）於社交平台宣布下月結業，結束57年白香港老牌味道歷史。大批網民留言不捨，稱「多謝你哋，童年回憶！」、「細過冇錢轉一丁就係食大光麵， 多謝你地陪住香港人長大」、「感激你地帶來的味道」、「心都痛，呢啲香港老品牌會好快會被淘汰」、「這通告來得太突然」、「No plz，沙嗲牛從此沒有了靈魂伴侶」、「世界末日…我食一丁個胃會脹住」、「香港製造的越黎越少」。

全盛時期八成茶餐廳採用

大光麵是百分百香港製造，源起於1969年，當時原是公仔麵代理商的金源食品，觀察到餐飲業對即食麵需求上升，委託永南食品代工生產大光麵，供貨給茶餐廳、大排檔及車仔麵檔。因為產品只有麵餅用紙箱盛載，沒有包裝及味粉，故名為「光麵」。光麵的麵餅最初有兩款重量，分別是淨重50克的「小光麵」及80克的「大光麵」，但小光麵因為分量太少，銷路不佳而停產，只剩下大光麵繼續上市，並成為產品名稱。大光麵一度是茶餐廳寵兒，於七十至九十年代的全盛時期，八成茶餐廳都採用它，惟90年代開始，被內地生產的即食麵搶攻市場，至今只得2成茶餐廳採用。

大光麵於去年因電視節目介紹，再次爆紅掀搶購潮，市民紛在士多、街市店鋪等小店「尋寶」。有其中一間至今仍使用大光麵的茶餐廳老闆娘表示，原因其實很簡單：「因為大光麵很快煮透，煮起上嚟容易熟能更快出餐。」