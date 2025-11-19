大圍男女涉食霸王餐　餐廳網上尋人促找數

大圍一間餐廳發生懷疑食霸王餐事件。餐廳發布帖子及閉路電視影片截圖，指有一對男女用餐後沒付款便離開，籲他們自行回店付款。(facebook「沙田之友」群組)

涉事餐廳的相關人士周二(18日)於facebook「沙田之友」群組發布帖子及閉路電視影片截圖，指有一對男女於星期一(17日)晚上10時40分用餐後，沒有付款便離開，呼籲他們自行回店付款。