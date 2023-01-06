大圍美林邨單位起火1死6傷　消防找到助燃劑起火原因有可疑 (更新)

【10:25更新】消防處助理消防區長黃坦表示，今日早上大約5時46分收到報告，指美林邨美槐樓26樓發生火警，消防在接報後4分鐘到場，合共出動9輛消防車、5輛救護車、60名消防及救護人員、火警調查專隊和火警調查犬亦有到場協助，在接報後20分鐘將火救熄。黃坦指，火場位於26樓，火場面積大約6米乘5米，現場火勢非常猛烈，濃煙密布，初步調查在現場找到助燃劑，火勢蔓延不尋常，介定火警起因有可疑。

消防在肇事單位大門附近，找到一具燒焦女性屍體，證實是45歲姓張女戶主的15歲女兒，並在單位內的洗手間找到一名男傷者，他是女戶主的男朋友，吸入濃煙造成吸入性損傷；而女戶主則在26樓至27樓的梯間尋獲，她面部及手部大面積燒傷。至於1男3女鄰居亦吸入濃煙不適，全部傷者送往威爾斯親王醫院治理。

警務處田心分區指揮官警司黃孝萱表示，起火單位2名傷者及1名死者全部持有香港身份證，並無家暴記錄。警方期間協助疏散30名住客，有50人則自行疏散到安全地方。案件交由沙田警區刑事調查隊接手跟進。