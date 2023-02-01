大圍6車相撞3傷 賊人避追捕圖突圍撞前車

大圍發生6車連環相撞。一批扒手涉用盜竊得來信用卡到商場購物，疑發現有探員時，逃上賊車離開，探員見狀展開追截。至紅梅谷路與田心街交界時，賊人遇上燈位發現前無去路後有追兵下，企圖撞開前車突圍離開不果，釀6車相撞意外，3人受傷。其後車上數人棄車而逃，其中1名南亞裔男子在田心街附近被截獲，警方仍追緝在逃人士。

交通意外於昨午2時發生，涉事車輛包括5輛私家車和一輛的士，部分車頭或車尾凹陷，地上有不少碎片，有私家車的安全氣袋亦彈出；懷疑是賊人乘坐的平治房車，事後停在快線及中線之間，車頭嚴重毀爛。兩名傷者分別為一名私家車女司機及一名私家車女乘客；被拘捕的34歲巴基斯坦籍男司機亦報稱頭暈要求送院，涉嫌狂亂駕駛、無牌駕駛，以及駕駛時沒有第三者保險被捕。

現場消息指，探員昨午在九龍塘商場又一城反盜竊信用卡行動，發現3名目標男子，懷疑他們利用偷竊所得的信用卡到商場購買智能手機。期間有人發現被跟蹤，急步離開並登上預先安排平治房車，沿獅子山隧道公路離開，駛至紅梅谷路與田心街交界時，在燈位前被前車阻塞，期間有人企圖撞開前車突圍離開，但尾隨探員車輛亦駛至，司機和其他3名疑犯見狀棄車向不同方向逃走。

其中涉案34歲南亞裔男子沿田心街逃跑，至近房署辦事處外被警員制服，其餘3人則逃去無蹤，警方正追捕歸案。