大坑西新邨重建｜平民屋宇提前向租戶發放搬遷津貼

大坑西新邨重建，香港平民屋宇有限公司今(16日)宣布，決定將簽署法律文件的日期，從原先 8 月 3 日提前至 7 月 20 日；以回應部分租戶希望及早簽署接受重建安排的法律文件及獲發放第一期津貼。另外，為方便租戶完成宣誓手續，平民屋宇亦將於7月20日起，定期安排合法監誓人駐邨辦理宣誓事宜，方便長者租戶可足不出邨完成法律程序，租戶亦可選擇帶同《聲明》到民政事務處進行宣誓。

平民屋宇表示，今次提出的租戶支援及回遷安排「合情、合理」，能夠滿足大部分合資格大坑西新邨租戶的需要。平民屋宇一直與政府保持溝通，明白公共房屋是社會寶貴資源，必須公平善用及合理編配予真正有需要人士。為確保對現時公屋輪候冊上的人士公平，不適宜動用公共資源安置有關大坑西新邨租戶。

平民屋宇又指，現有大坑西新邨重建方案完成後可大幅改善居民生活環境，同時釋放珍貴土地資源；不但提供逾 3,300 個單位，較現時增加逾一倍，更提供休憩平台花園、安老院舍暨長者日間護理中心、商舖及幼稚園等，為租戶、有置業需求的市民及社區締造三贏方案。