大坑西新邨重建｜平民屋宇：商戶遷出限期延至明年2月 9月至遷出日免租

大坑西邨重建在即，邨內商舖原定本年12月31日需要遷出。平民屋宇今日(30日)表示，因應大坑西新邨商舖租戶早前提出的訴求，在不影響重建進度和資源許可的情況下，決定酌情把商舖租戶最後遷出限期延後至明年2月29日。另外，由9月1日起至遷出日，平民屋宇將豁免商舖租戶繳交租金。

遷出期限延至明年2月29日

石硤尾大坑西邨即將重建，平民屋宇早前表示已逾九成住戶接受重建方案，並已遞交回條，惟邨內仍有商舖營業中。隨着重建項目展開，邨內商舖原定需要在12月31日遷出。平民屋宇今日表示，因應大坑西新邨商舖租戶早前提出的訴求，在不影響重建進度和資源許可的情況下，決定酌情把商舖租戶最後遷出限期延後至明年2月29日。

平民屋宇表示，有別於大坑西新邨的住宅單位是以低廉租金予有需要基層家庭租住，邨內的商業單位是以市場方式讓商舖租戶按一般商業運作模式租用營商。鑒於大坑西新邨重建計劃過去數年正在規劃中，平民屋宇與商舖租戶簽署現有租約時已加入條款，闡明若於租約期內因屋邨拆卸重建而需收回商業單位，平民屋宇將有3至6個月提前通知，以便商舖租戶作出部署。然而，平民屋宇於收到租戶意見後，按「以人為本」精神，提出上述便利租戶新安排。