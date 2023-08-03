大坑西新邨重建｜平民屋宇：95%租戶已遞交回遷回條

大坑西邨重建在即，負責該重建項目的香港平民屋宇有限公司（「平民屋宇」）表示，於 6月初公布大坑西新邨重建項目租戶回遷安排建議，獲得租戶積極支持與配合，回覆限期為 8 月 2 日的租戶有約九成半在限期完結前已經遞交《回條》，反應非常正面，包括其他未到限期的租戶計算，亦達約八成的租戶已經遞交接受重建《回條》。

平民屋宇：95%居民接受重建方案

根據「平民屋宇」提供的數字顯示，8月2日到期的869個租戶中，822個租戶已遞交《回條》並接受重建方案，佔95%；未有遞交回條的則有47戶，佔5%。平民屋宇指，已完成全邨 1,236 個租戶中近 98%的回遷資格審核或覆核工作，並分批向租戶發放結果，剩餘租戶為嚴重違反租約，或沒有交回或交回無效的《住戶資料聲明書》。最新的審核結果為 933 戶（佔租戶總數 77%）完全符合或部分符合回遷資格，比 6 月初公布回遷安排建議時的 676 戶增加近四成，而餘下 23%租戶則因在香港擁有物業、大坑西新邨單位並非其唯一居所等理由而不獲回遷資

格。

大坑西邨居民權益關注組日前召開記者會，指出「平民屋宇」提出的「先遷出 後回遷」方案並非居民共識，又擔憂長者遷出後難以租屆，希望能夠「一屋換公屋」，並促請「平民屋宇」主動為居民安排遷至永久及過渡期居所。房屋局早前回應指，不適宜以公屋資源安置居民。

