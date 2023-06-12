大坑西邨居民明年3月前要遷出 關注組織促政府介入

平民屋宇有限公司日前公布石硤尾大坑西邨最新重建安排，所有居民不論是否同意，最遲須於明年3月前搬走。有關注組織批評，平民屋宇未妥善安置居民，包括「一屋換公屋」的訴求，促請政府介入；又指正領取綜援、長者生活津貼的住戶，擔心接受回遷方案領取租金津貼，會失去政府提供的相關福利津貼。

大坑西邨居民權益關注組和大坑西邨八座居民重建網絡昨舉行記者會指，負責管理的平民屋宇提供的回遷安排不夠全面，居民回遷時要再做資格審查，但相關準則未明，擔心數年後未能通過資格審查不可回遷，屆時「無屋住」；平民屋宇並沒有回應居民提出，以居住單位換公屋單位的訴求，組織指，「一屋換公屋」可避免居民面對多次搬遷的困擾。

方案中包括重建期間住戶獲發租金津貼，如4人家庭可獲共81萬元。大坑西邨居民權益關注組主席歐陽潔珍指，數年間搬數次屋會對住戶造成壓力外，亦有長者反映擔心「無咁長命」等到；平民屋宇提出合資格住戶在5年重建期內獲發租金津貼，亦有長者擔心會影響領綜援或長生津資格。

組織認為，大坑西邨重建是配合政府規劃和政策，要求房屋局長何永賢介入，讓居民、平民屋宇及政府商討並取得共識，妥善處理問題。房屋局回應指，因大坑西邨屬私營出租屋邨，平民屋宇作為該地段承批人，有責任妥善安置受重建計劃影響的現有租戶。

房屋局指，現時公屋的申請人數眾多並不斷增加，如用公屋資源安置大坑西邨居民，對輪候公屋的人士造成不公；平民屋宇及市建局的重建計劃，有足夠單位讓合資格租戶選擇完成重建後回遷，而平民屋宇亦有向合資格租戶提供回遷方案，並在過渡期間提供特惠津貼及協助。