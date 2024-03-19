大坑西邨重建｜香港最後私營屋邨清拆 財爺港姐亦是老街坊

石硤尾大坑西邨（正式名稱為大坑西新邨），對香港是特別的存在；無論建築或屋邨命名方式，都與房委會及房協轄下的政府公屋相似，但實際卻是由私人興建，在香港碩果僅存。正因其獨特之處，令即將要重建搬遷的大坑西邨居民面臨不一樣的選擇。

隨着大坑西邨居民的搬遷限期3月15日屆滿，負責管理該處的平民屋宇有限公司日前向傳媒指，已收回全邨逾8成、約1,300個單位，有信心如期在5年內完成重建。 私人參建廉租屋 大坑西邨成香港碩果僅存 聽到「屋邨」二字，很多人立即聯想到公營房屋，但回顧香港的房屋歷史，初期的廉租屋邨不一定由政府興建。擁有59年歷史的大坑西邨，正是在這樣的背景下孕育而生。



50年代30萬人居寮屋 石硤尾大火促成公屋誕生 二戰後香港人口急增，大批移民湧港，這些無處容身的難民，以簡陋的材料搭建非法寮屋作為居所遮風擋雨。據房委會資料，1950年代初香港的寮屋人口估計高達30萬。 然而人口密集的寮屋區，不但衞生情況惡劣，還經常發生火災。其中1953年12月發生的石硤尾寮屋區大火，受災人數更高達5萬人，很多人無家可歸。這場大火，促使港英政府實行房屋改革，興建徙置大廈、以及後來的公共屋邨，改善基層生活。

由寮屋、水泥平房、徙置大廈到公屋 看房屋發展 其實在石硤尾大火之前，一些私營及非牟利機構已在政府批准下，在不同地區興建一至兩層高的水泥平房（又稱平民屋），供收入不高的寮屋居民入住；平民屋宇有限公司亦是其一，早在50年代便在九龍仔大坑西、黃大仙東頭村、紅磡樂民村及蝴蝶谷等地興建平房。 惟平房畢竟是臨時居所，隨着石硤尾大火後當局着力發展徙置大廈，興建設備更完善的公營房屋，大坑西的平房後來被拆卸。1961年，政府以特惠價把這塊地批予平民屋宇有限公司，發展私營廉租屋邨大坑西邨，提供最少1,600個單位出租予低收入人士居住。

大坑西邨單位大 廚廁獨立 有「豪宅屋邨」美譽 大坑西邨一共由8座樓宇組成，分別以「興強順利，康樂安泰」命名；其中7座在1965年落成，第8座民泰樓因為地鐵石硤尾站工程，延至16年後、即1981年才入伙。 當年入住大坑西邨，對不少基層來說夢寐以求，因為單位面積相對寬敞，還擁有獨立廚廁和大露台，居住環境之佳，令這裏有「豪宅屋邨」的美譽。但隨着獨立廚廁成了公營房屋的基本配置，裝有升降機的新型屋邨相繼落成，大坑西邨開始被比下去。



財爺陳茂波 港姐楊思琦 曾居大坑西邨 不說不知，原來財政司司長陳茂波及香港小姐冠軍楊思琦，亦是大坑西邨的舊街坊。 兒時居於石硤尾寮屋區、1960年代末遷入大坑西邨民利樓的陳茂波，形容以前的街坊很友善，邨內人情味濃；而在大坑西邨長大的楊思琦則說過，該處滿載自己的成長回憶，小時候常在邨內的老字號茶餐廳吃紅豆冰、光顧舊式雜貨店，即使成名後遷出，每次經過亦倍覺懷念。



平民屋宇公司夥市建局 重建大坑西邨 然而一個甲子過去，大坑西邨人口老化，設施老舊殘破，大廈外牆剝落，由於缺乏升降機，對年邁長者出入造成不便，很多單位空置，早已出現重建聲音。 隨着2021年《施政報告》宣布，批准平民屋宇有限公司與市建局合作重建大坑西邨，把單位數目由原先約1,600個增加至3,300個，意味將近60年、本港碩果僅存的私營廉租屋邨即將寫入歷史。



大坑西居民不獲安置公屋 津貼租樓 合資格可於重建後回遷 由於大坑西邨屬私人興建，住戶不能像一般受重建影響的公屋居民獲安置到其他公營房屋，而是由平民屋宇有限公司提供租金及搬遷津貼，在重建期間自行租屋住。符合審查資格的住戶，可在重建後「回遷」該處。以一個4人家庭為例，5年租金及搬遷津貼為86.4萬；如果不回遷，可獲一筆過補償，4人戶約104萬元。至於未符合審查資格，則可獲每人10萬元的特惠搬遷津貼，每戶上限70萬元。 因應大坑西邨居民的搬遷限期今日（3月15日）屆滿，大部分住戶經已遷出。平民屋宇有限公司日前向傳媒指，已收回全邨逾8成、約1,300個單位；另有約120戶已獲編配過渡性房屋或公屋，會酌情延後交樓期限；而約20戶未同意交回單位的居民，公司將對其啟動法律程序，但有信心如期在5年內完成重建。