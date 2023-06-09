大型教育活動「Web3 公開課」開啟未來之門

「Web3 公開課」將於6月18日起舉行，助學員在 Web3 世界中的未來發展奠定堅實的基礎。

以區塊鏈作為核心技術的Web3正成為未來互聯網的重要一環。當人人都在談論Web3、區塊鏈技術該如何發展的時候，大眾對Web3的應用及實際操作的認知，仍處於早期階段。相對於Web2，Web3 應用尚未普及化，即使數碼能力較高的年輕一代，由Web2進入 Web3 門檻和難度都不小，要充分發揮Web3潛力， Web3 教育十分重要。

數碼港作為數碼科技旗艦，一直積極培育創科人才並推動科技發展，為增強對香港Web3產業發展的人才支撐和資源投入，提升香港的發展優勢，數碼港於今年1月成立「數碼港Web3 基地」，全速招攬世界的龍頭企業和創新人才，至今社群已匯聚超過150 間涵蓋不同Web3領域的企業。

Web3社群快速擴張，數碼港同時致力培育Web3相關人才，透過「Web3學院」為業界及公眾提供專業培訓，建立Web3人才庫，進一步推動Web3的發展和普及。下星期日 （六月十八日）舉行的「Web3 公開課」，由Blockchain Academy、阿里雲、數碼港以及HKUST Crypto-Fintech Lab聯手主辦，為期四周的課程將涵蓋多個主題，包括區塊鏈基礎知識和應用、區塊鏈安全、智慧合約編寫等，除了行業最新趨勢和發展方向，亦會有實踐項目包括自主開發 ChatGPT、打造個人 Web3 專案等應用技能，冀能讓學員為自己在 Web3 世界中的未來發展奠定堅實的基礎。

「Web3公開課」匯聚頂尖師資團隊，主講嘉賓包括天使投資人蔡文勝、前港交所總裁李小加、香港科技大學副校長汪揚教授、香港科技大學副校長郭毅可教授、香港科技大學數字金融實驗室主任陳卡你教授等，預計能夠吸引來自不同地區頂級學府的學生以及各行各業的社會精英參與，為Web3 產業帶來更廣泛的視角和創新力量。

「Web3公開課」免費報名及詳情：qrco.de/be2bKJ