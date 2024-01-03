熱門搜尋:
羽田機場 六合彩 日本地震 姜濤 劉馬車 農曆新年2024 叱咤2023 黎淑賢去世 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 山姆超市 MIRROR 恒生指數 李家超 日圓匯率 交稅 御半山 尹光 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-01-03 10:15:50

大型活動或節日延長鐵路服務　林世雄：會「快手快腳」與內地商討

分享：
林世雄指，是否可以在大型活動或節日先延長口岸服務時間，仍然有待與內地商討。(資料圖片)

林世雄指，是否可以在大型活動或節日先延長口岸服務時間，仍然有待與內地商討。(資料圖片)

內地旅客來港跨年倒數後滯留香港事件，政府推出三方面措施加強應對，包括在未來舉辦大型活動前，由政務司司長主持跨部門會議，又會與內地商討，延長鐵路口岸通關時間以及增加24小時通關口岸。運輸及物流局局長林世雄今(3日)在電台重申，政府已「經一事長一智」。被問到措施能否在農曆年前實施，他強調口岸安排並非香港單方面決定，港府會「快手快腳與內地商討，又透露政府亦正研究在路面劃出直通巴專線，避免塞車。

內地旅客滯留 內地旅客滯留

研路面劃出直通巴專線

林世雄指，對於是否可以在大型活動或節日先延長口岸服務時間，仍然有待與內地商討，強調延長鐵路服務時間是重要方向之一，因為鐵路分流疏導作用較直通巴更大，譬如東鐵網絡大，途徑市區多個地點，載客量是巴士的幾倍，而且港鐵在重要節日都會提供通宵市區鐵路服務，相信能配合口岸延長開放。他表示不排除延長西九高鐵站服務時間，以高鐵疏導旅客的可行性，惟高鐵內地段需要同時延長服務配合，因此仍要與內地商討。

他透露，政府亦正研究在路面劃出直通巴專線，避免塞車，類似過去大埔林村在節日期間的安排，認為當局有足夠經驗處理，亦會考慮在大型活動場地附近，增設直通巴臨時上落客點。林世雄重申，運輸署在除夕當天中午已要求營辦商增強服務，而跨境直巴和黃巴，在凌晨首一個小時，已將班次加倍，但出境人流和跨境私家車數量比預期多。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受