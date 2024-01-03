大型活動或節日延長鐵路服務　林世雄：會「快手快腳」與內地商討

內地旅客來港跨年倒數後滯留香港事件，政府推出三方面措施加強應對，包括在未來舉辦大型活動前，由政務司司長主持跨部門會議，又會與內地商討，延長鐵路口岸通關時間以及增加24小時通關口岸。運輸及物流局局長林世雄今(3日)在電台重申，政府已「經一事長一智」。被問到措施能否在農曆年前實施，他強調口岸安排並非香港單方面決定，港府會「快手快腳」與內地商討，又透露政府亦正研究在路面劃出直通巴專線，避免塞車。

研路面劃出直通巴專線 林世雄指，對於是否可以在大型活動或節日先延長口岸服務時間，仍然有待與內地商討，強調延長鐵路服務時間是重要方向之一，因為鐵路分流疏導作用較直通巴更大，譬如東鐵網絡大，途徑市區多個地點，載客量是巴士的幾倍，而且港鐵在重要節日都會提供通宵市區鐵路服務，相信能配合口岸延長開放。他表示不排除延長西九高鐵站服務時間，以高鐵疏導旅客的可行性，惟高鐵內地段需要同時延長服務配合，因此仍要與內地商討。