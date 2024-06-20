大型綜合發展項目陸續落成 十四鄉基建發展商助改善

張展鴻(右)稱，為區內興建的3條行人天橋現已啟用；旁為阮學倫。(蘇文傑攝)

大埔區議員、西貢北約鄉事委員會主席李耀斌指，在十四鄉一帶有大型發展前，西沙路只是一條雙線雙程來回道路，倘出現事故便會癱瘓出入交通。新地工程管理部高級策劃經理張展鴻稱，其中1.5公里路段已擴闊成四線雙程行車，相信有助解決交通擠塞，有信心應付人流車流。

十四鄉西沙路一帶近年發展迅速，發展商新鴻基地產為配合西沙大型綜合項目發展，在當區進行多項改善基建設施工程，包括擴闊道路、改變排水排污系統及興建社區設施大樓等。新地指，工程歷時6年，耗資數十億元，目前九成工程已完成，未來會繼續爭取開辦更多巴士路線。

建排水系統緩水浸

現時西沙共有9條巴士線和2條小巴線，主要連接馬鞍山及十四鄉。另一名新地工程管理部高級策劃經理阮學倫指，會爭取開辦更多巴士路線，料未來會再加設4條分別連接港鐵東鐵綫、屯馬綫及巿區的巴士路線，並已重置巴士站和小巴總站等多個公共交通設施，以及增設3條附升降機的行人天橋、單車徑等。

同為大埔區議員的西貢北約鄉事委員會執行委員李華光稱，以往西沙一帶排水設施欠佳，極易因暴雨出現水浸。張展鴻回應稱，集團已建造兩條分別長2.1公里的排水渠及3.9公里的排污渠，以解決有關問題，又指排污渠連接馬鞍山渠務系統、有為各村預留污水渠接駁位置，相信西沙村民居住環境會改善。