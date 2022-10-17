大型項目預先批地模式 市建局︰助重建提速

市建局考慮日後推行大型項目時採用「預先批地」或「預先招標」模式，為重建提速提效。市建局行政總監韋志成透露，土瓜灣盛德街重建項目將試行預先批地安排，讓合作發展商提早在已清場及平整的土地施工，縮短因有少數樓宇有待清場而閒置的時間，預計最快可在明年內展開工程，料提供約640個住宅單位。

韋志成表示，市建局去年6月於大角咀橡樹街項目試行「預先招標」模式，在清場的較後階段便籌備招標工作，項目因而提早約一年時間完成招標。但他提及，即使項目採用了「預先招標」，若項目內仍有少數未能按時遷出的個案，市建局在完成招標後亦不能為有關地盤提交批地申請，相關工程也不能展開，未算完全達致加快施工的目標。

市建局早前與發展局和地政總署商討後，研究在日後推行較大型的重建項目時試行應用「預先批地」的概念。他透露，「預先批地」是當項目內只剩為數甚少並已有搬遷安排的佔用人，清場的複雜性較低時，因應招標計劃，提早向政府申請預先批出一份具附帶條款的地契文件。為仍有佔用人居住的樓宇，做好保護措施；對已平整的範圍提早施工，令整個建造工序提前展開，縮短等候時間。市建局和政府正就「預先批地」制定相關的執行框架。

當中盛德街項目涉及的30幢樓宇，只剩3幢樓宇內仍有少數市民居住，適用「預先批地」，可減少整個地盤因為少數樓宇有待清場而閒置的時間，提升效率。市建局檢視在盛德街項目的執行情況，考慮在日後推行九龍城、深水埗以至在油旺區的大型重建項目時應用。