大埔中醫診所中藥材「柏子仁」黃曲霉毒素超標 衞生署下令回收

衞生署今日(21日)表示，持牌中藥材批發商「大埔中醫診所（雋健醫療有限公司經營）」（雋健醫療），一批中藥材「柏子仁」（批次編號：2308001）樣本被驗出黃曲霉毒素超出香港中醫藥管理委員會（管委會）中藥組制定的標準；要求從市場收回該批中藥材。 衞生署在進行市場監測時，取得上述中藥材的樣本並進行化驗。化驗結果顯示，每千克「柏子仁」藥材的總黃曲霉毒素和黃曲霉毒素B1含量分別為含21微克和20微克，均超出管委會中藥組制定的標準，即每千克上述中藥材含不多於10微克總黃曲霉毒素及5微克黃曲霉毒素B1。

從內地進口香港 初步調查顯示，上述批次的「柏子仁」由雋健醫療從內地進口香港。署方正追查有關中藥材的分銷情況，至今沒有接獲與使用上述中藥材有關的不良反應呈報。案件仍在調查中。而雋健醫療已設立熱線（2665 6738）接受市民查詢。署方會密切監察相關的收回情況。

黃曲霉毒素或致癌 衞生署發言人指，「黃曲霉毒素」主要由黃曲霉菌、寄生曲霉菌及相關種類的霉菌產生的一組耐熱化合物；炎熱、潮濕及貯存不當等因素可助長霉菌滋生，導致受污染藥材含有大量黃曲霉毒素。署方建議業界，對於易發霉的中藥材應嚴格控制貯存設施的溫濕度，而市民亦應將中藥材妥善存放在陰涼乾燥的地方。