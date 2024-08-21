大埔中醫診所中藥材「柏子仁」黃曲霉毒素超標 衞生署下令回收

衞生署今日(21日)表示，持牌中藥材批發商「大埔中醫診所（雋健醫療有限公司經營）」（雋健醫療），一批中藥材「柏子仁」（批次編號：2308001）樣本被驗出黃曲霉毒素超出香港中醫藥管理委員會（管委會）中藥組制定的標準；要求從市場收回該批中藥材。
衞生署在進行市場監測時，取得上述中藥材的樣本並進行化驗。化驗結果顯示，每千克「柏子仁」藥材的總黃曲霉毒素和黃曲霉毒素B1含量分別為含21微克和20微克，均超出管委會中藥組制定的標準，即每千克上述中藥材含不多於10微克總黃曲霉毒素及5微克黃曲霉毒素B1。
從內地進口香港
初步調查顯示，上述批次的「柏子仁」由雋健醫療從內地進口香港。署方正追查有關中藥材的分銷情況，至今沒有接獲與使用上述中藥材有關的不良反應呈報。案件仍在調查中。而雋健醫療已設立熱線（2665 6738）接受市民查詢。署方會密切監察相關的收回情況。
黃曲霉毒素或致癌
衞生署發言人指，「黃曲霉毒素」主要由黃曲霉菌、寄生曲霉菌及相關種類的霉菌產生的一組耐熱化合物；炎熱、潮濕及貯存不當等因素可助長霉菌滋生，導致受污染藥材含有大量黃曲霉毒素。署方建議業界，對於易發霉的中藥材應嚴格控制貯存設施的溫濕度，而市民亦應將中藥材妥善存放在陰涼乾燥的地方。
發言人補續指，世界衞生組織屬下的國際癌症研究機構已界定黃曲霉毒素會對人類致癌；長期攝入黃曲霉毒素可能會引致肝癌，對乙型肝炎帶菌者更會構成較大的風險。市民可瀏覽衞生署中醫藥規管辦公室網頁，參閱更多有關黃曲霉毒素可能對人體的不良影響及妥善貯存中藥材等資訊。