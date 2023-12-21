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2023-12-21 10:38:32

大埔六旬翁遭巴士輾左腳恐截肢 媳婦fb發帖求片覓真相

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六旬翁昨（21日）在大埔中心巴士站被74X九巴輾過前腳掌。事主的媳婦在社交網站發帖，希望取得閉路電視等片段。（facebook 大埔 TAI PO）

六旬翁昨（21日）在大埔中心巴士站被74X九巴輾過前腳掌。事主的媳婦在社交網站發帖，希望取得閉路電視等片段。（facebook 大埔 TAI PO）

大埔發生嚴重交通意外。警方昨晚（20日）接報，大埔中心巴士總站一輛74X巴士進站時，懷疑意外撞倒一名男途人。一名女網民及後在facebook發帖「求救」，指其家翁為傷者，他被巴士輾過左腳，血肉模糊，面臨截肢手術。她呼籲事發時目擊意外經過或者有拍片的市民，及家中有裝有「天眼」的居民，如影到事發經過可向她提供消息。

警方指昨晚945分左右，一名姓吳(60)男子步至大埔中心巴士總站時，遭一輛疑駛回總站的74X雙層九巴左車頭撞倒，吳男左腳受傷淌血，有途人目睹發生意外協助報案並上前施救。救護員到場把仍清醒的事主送院救治。警員接報到場，姓丁(56)巴士司機在場協助調查。

六旬翁昨（21日）在大埔中心巴士站被74X九巴輾過前腳掌。事主的媳婦在社交網站發帖，希望取得閉路電視等片段。（facebook 大埔 TAI PO） 六旬翁昨（21日）在大埔中心巴士站被74X九巴輾過前腳掌。事主的媳婦在社交網站發帖，希望取得閉路電視等片段。（facebook 大埔 TAI PO） 六旬翁昨（21日）在大埔中心巴士站被74X九巴輾過前腳掌。事主的媳婦在社交網站發帖，希望取得閉路電視等片段。（facebook 大埔 TAI PO）

感謝途人出手相助

該女網民表示，其家翁被巴士輾過左腳後傷勢嚴重「血肉模糊」，醫生已確認他或面臨截肢手術，她期望有目擊事發經過的途人挺身而出或取得閉路電視片段，了解意外詳情。她引述家翁稱，當時巴士司機「係面向佢，亦望住佢」，她「希望搵到目擊證人證明巴士司機入彎的時候踩油，若果司機加速，確實係一般老人家冇辦法避免。」

該女網民又感謝事發時出手相助的途人，特別是一位男士留下照顧傷者，稱「你呢個舉動安慰咗我同家人」，讓他們知道發生意外時，有人幫忙照顧傷者。

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