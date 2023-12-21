大埔六旬翁遭巴士輾左腳恐截肢 媳婦fb發帖求片覓真相

大埔發生嚴重交通意外。警方昨晚（20日）接報，大埔中心巴士總站一輛74X巴士進站時，懷疑意外撞倒一名男途人。一名女網民及後在facebook發帖「求救」，指其家翁為傷者，他被巴士輾過左腳，血肉模糊，面臨截肢手術。她呼籲事發時目擊意外經過或者有拍片的市民，及家中有裝有「天眼」的居民，如影到事發經過可向她提供消息。

警方指昨晚9時45分左右，一名姓吳(60歲)男子步至大埔中心巴士總站時，遭一輛疑駛回總站的74X雙層九巴左車頭撞倒，吳男左腳受傷淌血，有途人目睹發生意外協助報案並上前施救。救護員到場把仍清醒的事主送院救治。警員接報到場，姓丁(56歲)巴士司機在場協助調查。