大埔奪命火｜35歲男戶主著女友帶狗狗逃生 自行救火被困洗手間喪命（更新）

大埔同秀坊凌晨發生奪命火警，造成1死7傷！

死者為起火單位的35歲姓陳男戶主。消息指，死者與其32歲姓潘女友租住涉事單位兩年，有飼養狗隻。火警發生時男戶主於洗手間內，其女友則身處客廳，她看見客廳內一個拖板突然起火，連忙通知男友。

陳男見狀，隨即着女友先行離開單位，自己則留在單位嘗試救火，未料，其後火勢愈來愈大，他被困單位的洗手間內，受傷昏迷，其後由消防救出，經送院搶救後不治。其同住女朋友及時帶同犬隻逃生沒有受傷，但她事後得悉噩耗情緒激動，心情未能平伏。