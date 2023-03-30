大埔奪命火｜35歲男戶主著女友帶狗狗逃生 自行救火被困洗手間喪命（更新）

大埔同秀坊凌晨發生奪命火警，造成1死7傷！
死者為起火單位的35歲姓陳男戶主。消息指，死者與其32歲姓潘女友租住涉事單位兩年，有飼養狗隻。火警發生時男戶主於洗手間內，其女友則身處客廳，她看見客廳內一個拖板突然起火，連忙通知男友。
陳男見狀，隨即着女友先行離開單位，自己則留在單位嘗試救火，未料，其後火勢愈來愈大，他被困單位的洗手間內，受傷昏迷，其後由消防救出，經送院搶救後不治。其同住女朋友及時帶同犬隻逃生沒有受傷，但她事後得悉噩耗情緒激動，心情未能平伏。
死者女友重返單位了解情況
消防初步相信火警因拖板短路引致，起因無可疑。至早上9時許，單位未解封，多名探員登樓重返起火單位調查。涉事唐樓樓高四層（唐5層）一梯兩伙，現場所見起火單位嚴重焚毀，窗框變形。死者女友亦返回單位了解情況，有民政事務處職員協助她登記資料以便跟進協助。社會福利署亦在大廈張貼告示，呼籲大廈受火災影響的居民，有需要可聯絡署方求助。
男死者被困洗手間損毀程度相對較輕微
至下午3時許，火警現場陸續解封，有住戶表示由於通宵工作，早上回到家時才得知火警發生。一直等待至下午大廈解封後，才獲准回家整理清潔。起火單位現場佈滿救火時積水，窗框被燒成廢鐵，家具雜物等均被嚴重焚毀，難以辨認原貌，而男戶主被困的洗手間損毀程度相對較輕微，相信男戶主逃入洗手間後關門避開火勢，但是濃煙不斷湧入洗手間內，導致他呼吸困難，吸入過多濃煙後侷暈不治。