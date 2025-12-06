大埔宏福苑五級大火｜國安處拘71歲男 涉助查後公開內容「通風報信」 消息指為評論人王岸然

警方國安處今日拘捕1名71歲男子，涉嫌就大埔宏福苑大火發表煽動言論，及披露與警方國安處的協查調查內容。消息指，被捕人為時事評論員王岸然（原名黃覺岸）；日前，王接受國安處調查會面後，隨即在其YouTube的個人帳戶上載片段，披露會面流程及提問內容等，片長接近一小時。

警方國安處總警司李桂華就案件作簡報，表示在宏福苑大火後，發現案中男子在社交媒體發放很多具煽動意圖的資料，包括形容中央政府及特區政府才是「以災亂港」的始作俑者，又指中央政府向香港的支援只是做戲。李桂華形容是證據確鑿，很有機會在調查後檢控該名男子。被問到有否針對某些組織而調查有關人士在社交平台的言論，李桂華回應指部分「假消息」是家中的年輕人向他說，不用專程在網上找已經知悉。