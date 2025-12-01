大埔宏福苑五級大火｜失聯孖妹證實罹難 胞兄：笑容將永遠活在家人心中

大埔宏福苑五級大火，至今已造成151人死亡。日前有人在社交發文，尋找一對居於宏福苑的孖妹任娟和任婷，惜今日(12月1日)傳來惡耗。香港聖約翰救傷隊今日在社交平台表示，兩位隊友任婷和任娟不幸罹難，全體人員感到非常沉痛和和悲傷。港島總區將於明日至本月8日期間，在總部內設立弔唁處，讓救傷隊全體人員簽署弔唁冊及誌哀。

香港聖約翰救傷隊今日在社交平台發文表示，任婷和任娟兩位隊友先後於2010年8月及2011年8月加入救傷隊港島總區北角護士支隊成為護士隊員，並於2015年5月共同調任至筲箕灣街坊支隊，服務救傷隊逾十五載，深受長官和隊友們愛載。她們一向積極參與救傷隊隊務，熱心服務市民大眾，並分別於2019年及2021年獲授聖約翰長期服務獎章。如今她們驟然離世，令救傷隊不單痛失了兩名好伙伴、好隊友，更是救傷隊的極大損失。

聖約翰救傷隊指，港島總區將於明日(12月2日)至本月8日，每日上午9時至晚上9時期間，於大坑道二號港島總區總部內設立弔唁冊及誌哀。此外，救傷隊管理層亦正了解任氏姊姊二人家庭的情況和家屬的意願，從而作出適切的支援安排。待有進一步資訊時，會適時再行通報