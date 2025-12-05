大埔宏福苑五級火丨多校取消聖誕聯歡 有校長減喜慶元素改學習活動日

大埔宏福苑五級火造成至少159人死亡、79人受傷，31人失蹤，社會同感悲慟停辦不少慶祝活動，有學校亦取消聖誕聯歡活動，大批學生紛在社交平台表示失望。新界校長會主席朱偉林今日（5日）在電台節目表示，受大火影響，有學校取消或調整聖誕聯歡會安排，相信學界都會調整。他以其校為例，將改為學習活動日，學生將聚餐，同時學習感恩等。

朱偉林指出，學校處理聖誕聯歡活動時要顧及整體社會氛圍，政府提醒盡量減少慶祝活動，有學校取消活動，部分改模式低調進行，減少喜慶元素，或可以藉機會帶出訊息，讓學生懂得感恩。他又指部分學校有宗教背景，要尊重校本決定。