大埔宏福苑五級火巨災 最少36死279失聯 一消防員殉職 多戶晚上仍困煉獄 絕望求救

大埔宏福苑昨發生五級大火，火勢沿棚架迅速蔓延正進行大維修的多幢大廈，整個屋苑瞬間陷入火海！大火釀成最少36死，279人失聯，一名37歲消防員殉職，大廈多個住戶被困火場，求救數小時仍未救出。國家主席習近平對火警死者和殉職消防員表示哀悼，港府亦即時啟動緊急事故監察及支援中心。有專家估計，棚架一般起火都緣於積聚的雜物起火，加上近日天氣乾燥和有風，容易釀成大火。

特首李家超今日凌晨1時許會見傳媒，簡報火災最新情況，指大火造成最少36人死亡，279人失去聯絡，有29人留醫，其中7人危殆。死者包括一名消防員。樓齡約42年的居屋宏福苑現正進行大維修，消防昨下午2時51分接報指宏昌閣起火，火勢隨後蔓延到毗鄰的宏泰閣和宏新閣等。火警下午3時02分升為三級，約半小時後的3時34分升為四級火，及至晚上6時22分進一步升至五級火。消防處至昨晚動用8條喉和7座鋼梯射水及22隊搜索隊，派出最少128架消防車、57架救護車，以及合共約800名消防及救護人員到場拯救。火勢至深夜漸受控。 消防處長楊恩健昨表示，殉職的37歲消防員何偉豪，入職9年，駐守沙田消防局，負責細搶救車，他昨日下午3時01分到達現場後在地下負責救援，惟及至3時半失去聯絡。約半小時後，消防下午4時01分在宏福苑宏昌閣升降機對開空地發現他，當時他臉部燒傷，救護員立即為他急救和進行心肺復甦法，並隨即轉送威爾斯親王醫院搶救，惜延至下午4時45分不治。他又透露，有另一名消防員在火警期間熱衰竭送院。

消防：高溫樓層未能攻上 消防處副處長陳慶勇估計，由於風勢和燒著的雜物、竹棚飄散至附近大廈，最終令火勢蔓延至屋苑的7幢樓，而唯一未受波及的大廈已經有消防員進入內部，在天台開消防喉保護和向旁邊大廈射水救火。他表示，初步難以評估何時能撲熄大火，有兩、三座情況比較嚴峻，個別樓層火勢非常猛烈、現場溫度非常高，直言消防員到火場滅火時遇上高溫情況，以及尚未到達部分位處較高樓層的求助個案。

住客報警指受困未能逃生 本報記者現場所見，起火大廈不斷傳出爆炸聲，多個單位內部「燒通」火光熊熊，亦持續有雜物從大廈高處墮下，消防員架起雲梯射水灌救和出動無人機勘察，另有警員登上附近的廣福邨呼籲居民疏散。隨著火勢持續蔓延，警方下午不斷擴大現場封鎖線。火警期間多名住戶被困寓所，需要由消防員協助離開，而警方亦陸續收到很多住客報警指受困未能逃生。有起火大廈住戶稱，當發現外牆棚架起火後遂自行逃生，亦有人被困單位3小時後終由消防雲梯救出，並順道拯救走廊兩名鄰居。警方已設立熱線1878999，讓市民查詢死傷者資料。 習近平向遇難人員致哀指示全力滅火 國家主席習近平向火警死者和殉職消防員表示哀悼，對遇難者家屬和傷者表示慰問，並要求全力以赴滅火，努力將火災傷亡損失降到最低。港澳辦表示，堅決貫徹習近平重要指示精神，密切跟進大埔火災救援情況，與香港特區政府保持密切溝通，協調有關部門和地方提供必要援助。特首李家超極度關注今次大火，對於有消防員執行職務時殉職表示極度哀傷，昨晚到其中一個臨時庇護中心了解情況。由政府主辦的立法會選舉論壇，今明兩日共4場將會暫停舉行，多個政黨和候選人亦宣布停止選舉工程。



屋苑大維修涉3.3億元 由房委會興建的居屋宏福苑1983年入伙，每座樓高31層、設248伙。綜合過往資料及宏福苑業主立案法團網站所示，屋苑早前通過3.3億元大維修方案，8座大廈截至本月中都正進行大維修，外圍目前都搭有棚架及綠色圍網，工程包括外牆批盪噴漿、內牆油漆和鋪紙皮石等。事發後，宏福苑業主立案法團網站已無法登入。 (相關新聞見am730其他詳細報導)