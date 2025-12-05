大埔宏福苑五級火 三代人兩間屋全毀 業主嘆︰出租單位業主欠支援前景迷惘

大埔宏福苑大火發生逾一星期，政府善後工作積極進行，支援住戶的施措施連日不斷增加，除長期住宿安置外，各種經濟援助1萬元應急補助金，寬免課稅、差餉地租，生活津貼昨亦增至10萬元等。惟出租宏福苑單位的業主指出，目前大多支援措施主要偏向租戶或自住業主，若單位用作出租的業主，不少經濟援助難以申請。他續指理解政府須優先處理有緊急需要災民，但他們亦面對中長期的支援問題，對於未來漫長的重建之路感到徬徨。 (記者：陳穎琳)

梁先生(化名)與父母兄長居宏福苑宏昌閣數十年，早前成家並誕下女兒，有感單位生活空間不足，去年8月花了一生積蓄購買了宏盛閣一個單位，以便三代同鄰方便照顧。梁先生表示，知悉這一年須做大維修，故將宏盛閣新家以短期租約出租他人；因屬短期出租，為方便租客，單位內家具和電器由他們全包，租客簡單至只須攜衣物便入住。 他續指，原意是明年2月尾收回單位，3月大維修完成後，他與妻女搬至宏盛閣；大火前，宏昌閣的維修已接近完成，甚至開始清拆物料，「原本計劃是說12月底、1月初會拆棚，但很不幸地我連拆棚也沒機會看到。」沒想到一場大火，不單打亂整個規劃，更將全家資產瞬間化為灰燼。他形容「我們也覺得很慘，我只買了這麼短時間就遇到這麼不幸的事。」



對於政府已公布不同經濟和社福技援，梁先生指，「我很感謝政府這段時間的支援，亦知道政府都需要時間去處理；但我們現在面對的問題是中長期支援問題。」他續指，感覺目前的支援均偏向租戶，應急補助金和生活津貼等均以每戶計劃，故他擁有單位相關的資助由租戶領取；而他們一家擁有兩個業權單位，均因火災受到損毀。 物業購有火險，在火災發生後，物業通常可以獲得一定賠償。但梁先生指，單位沒有火險，而面對未來，他只剩下無助與徬徨，「社工曾跟我們說，我們未來也不會申請到任何支援。」未來維修和復修漫漫長路，相關技援和資助未明，深感無助。

梁先生指，家人生活和情緒均大受影響，「我知道大家也不開心，我們也不開心，有很多同住了數十年的鄰居朋友也離開了。」但他們一家更要面對經濟問題，「買這層樓時已經將我自己、父母一生所有積蓄均放進去，現在真的是甚麼都沒有了。」 前路茫茫，梁先生忍不住哽咽，「我在這裏出生、在這裏長大，到現在儲到第一筆錢，想着可以和家人在同一個屋苑、一起居住，怎知遇到這樣不幸的事情。其實我也不知道之後可以怎麼辦，我都希望真的可以快點回家。」

《am730》正就個案分別向多個部門查詢，目前正等待回覆。