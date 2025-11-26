大埔宏福苑五級火｜九龍樂善堂予災民三千元援助 YMCA開放烏溪沙青年新村900宿位 一文看清各機構援助

大埔宏福苑五級火，令大批往戶流離失所，社會各界亦隨即提供支援。各界撥款或物資支援一文看清。 九龍樂善堂予災民經濟援助 九龍樂善堂表示，宣布，啟動「樂善關懷基金」向受影響並有經濟困難之災民，予以每戶$3,000經濟援助。災民如有需要，請向當區政府部門查詢並予以轉介，該機會盼能為受影響的家屬及災民提供即時緊急經濟支援，以解燃眉之急。 富豪酒店集團供應客房 提供關懷包 富豪酒店集團宣布，旗下沙田麗豪酒店仍有少量客房供應，可即時安排受影響居民入住安頓，酒店會免費提供關懷包(包括︰個人衛生用品、一次性內衣褲及衛生用品)。同集團旗下另外11間酒店，包括全線富薈酒店(iclub)及麗豪航天城酒店，亦有少量客房供應，將盡力支援並協助安排入住。沙田麗豪酒店電話為2649 7878。

SmarTone免費借充電器家居寬頻 SmarTone表示，今晚(26日)大埔門市會延長營業至晚上11時，受影響嘅SmarTone客戶如果有任何需要，歡迎隨時前往，SmarTone會盡力提供協助，包括免費借充電器、免費提供5G即插即用家居寬頻，如果客戶有需要，亦可以致電24小時熱線︰2880 2688，客戶服務專員會開通額外數據，以應付緊急需要。

大埔門市：大埔超級城A區1樓17A舖 大埔超級城延長開放 提供樽裝水及蘇打餅乾 因應宏福苑火災，大埔超級城指，D區開放時間延長24小時，以供有需要的市民休息；D區內提供樽裝水及蘇打餅乾，另會提供免費行動電源租借服務。

有需要的市民可致電2665 6828 臨時 24 小時社區支援熱線，商場將盡量協助。

一田百貨緊急物資送大埔青少年綜合服務中心供災民免費領 一田百貨向受影響居民及前線消防、救援人員致以慰問，並祝願所有人平安，家園早日重建。

一田亦已安排運送緊急物資至廣福邨賽馬會大埔青少年綜合服務中心(大埔廣福邨廣仁樓220-229室)，供受災居民免費領取，物資包括枕頭、棉被、毛毯、餅乾及零食，以及紙包飲品。一田表示，將持續關注災後需要，並呼籲社會各界攜手支援，讓受災居民早日重建家園。 香港寵物會估計現場有超過150隻動物 香港寵物會表示，該會旗下寵物救護團隊正在大埔宏福苑的火災現場協助受影響的寵物，並與動物福利關注聯盟合作，統計受災住戶的寵物資訊。如果認識該苑內有飼養寵物的居民，請務必提供其單位編號及寵物種類，並回報至 54814646。

香港寵物會的救護車已在附近待命，隨時準備提供協助，寵物救護熱線電話97822999。他們已準備好氧氣急救用品，以應對緊急醫療需要。 感謝各方的獸醫團隊、醫護人員及寵物酒店等機構的支持，希望這次的傷亡能盡量減少。目前估計現場有超過150隻動物，包括貓、狗、龜、天竺鼠、刺蝟、龍貓、雀及倉鼠等。

東華三院撥款300萬元緊急援助 為死者家庭免費殯儀 東華三院宣布，從「東華三院甘霖援急基金」撥出300萬元作緊急援助；同時，「東華三院殯儀基金」將直接為死者家庭提供免費殯儀服務。此外，院方屬下服務單位亦已預備部份單位作臨時居所予有需要的居民暫住，而本院安排屬下大埔區院車接載有需要居民，協助受災家庭渡過難關。



東華三院24小時支援熱線18281 由社工接聽電話及提供支援，即時提供情緒支援及在有需要時提供緊急外展服務。如照顧者需要為長者或殘疾人士尋找緊急暫託服務及緊急宿位，請致電照顧者支援專線182 183。



詳情:

援助對象：受今次火災而導致陷入困境，又未能獲得適時經濟援助的宏福苑個人或家庭。



申請途徑：有需要的家庭或個人，須經由政府部門或註冊社工轉介及推薦，轉介的政府部門或註冊社工可將填好的基金申請表交回東華三院社會服務科策劃及發展部處理 (電郵 [email protected] 或傳真 2803 2842)。



援助金額:每個家庭/個人的一次性援助金額申請最高為港幣一萬元，金額視乎轉介的政府部門或註冊社工的推薦。



院方指，不接受已獲其他慈善團體資助的個案申請，讓更多有需要的人士受惠。如有查詢，可致電東華三院熱線 18281。

YMCA開放烏溪沙青年新村900宿位 香港中華基督教青年會(YMCA)表示，開放烏溪沙青年新村，即晚提供900個臨時住宿予有需要的巿民。為有效率及秩序安排，請先致電2642-9420與廖小姐聯絡。 保良局：透過「保良局扶弱基金」撥款 開放緊急住宿服務 保良局宣布，將透過「保良局扶弱基金」撥款，向死者家屬及傷者提供即時經濟援助；局方屬下李兆基青年綠洲及賽馬會大棠渡假村亦將即時提供緊急住宿服務；局方同時會配合社署的調配，安排社工團隊向受影響市民提供情緒支援。

五豐行提供食品等物資 五豐行表示，與「潤愛同行」義工團隊火速行動，將餅乾、罐頭等急需物資直接配送至社區會堂及臨時庇護中心。五豐行指，將持續監測現場需求，隨時調整物資配送。 情緒支援熱線 新生精神康復會提醒市民，如發現自己因火災資訊而感到情緒不安，請暫時停止瀏覽社交平台發追縱相關新聞。 如有需要，請即致電以下熱線：

情緒支援熱線：

Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

社會福利署熱線：2343 2255

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

撒瑪利亞會 (多種語言)：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴熱線：18288

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

紅十字會即時心理支援熱線：51645040

Emotinonal Support Hotline for Multi Cultural Communities: 6996 6251