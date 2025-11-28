大埔宏福苑五級火｜佐敦兩餸飯店趕製250飯盒送災場 老闆提早收舖拒收錢：我都想做啲野

大埔宏福苑五級大火造成多人死傷，有消防員在救火期間不幸殉職，大批災民失去家園。民間不少熱心市民與餐廳以不同方式伸出援手，其中佐敦更有一間兩餸飯小店提早收舖趕製250盒飯盒送災場，老闆更豪氣地拒絕收錢。
「泰極星食品公司」老闆昨日於社交平台分享多位餐廳老闆合力為大埔災民及消防員準備300個飯盒的過程，他指周三傍晚各個老闆群組已開始部署支援，但自己決定獨自行動。他發現有不少小店願意提供飯盒，但規模有限只能製作二、三十盒，未能應付需求，加上當時已入夜，他於是認為最快方法是兩餸飯店，最終於晚上近9時前往佐敦向坐擁冰室和兩餸飯共兩間舖的「佳記」老闆黃生求助。
「下晝睇新聞到而家 都想做啲野」
當樓主提出要300個飯盒時，黃生「聽完半句都冇問，只埋怨我咁夜先搵佢」，立即宣布提早收舖，著員工將所有已煮好飯菜全數打包， 「當其時有客人正想買飯，黃生立刻向現場客人講唔好意思，今晚提早收舖，現在的，係全數去大埔。客人知道也諒解離去。」
30分鐘內兩店製作250個飯盒
不過當時店內現成兩餸飯材料不足200盒，黃生隨即到旁邊的佳記冰室要求廚房加班即製炒飯。最終30分鐘內兩店製作出250個飯盒。正當樓主想付款時被黃生阻止：「我下晝睇住新聞到而家，我都想做啲野，但我冇呢方面渠道，咁啱你就搵我，唔使講喇，快啲車過去。」
樓主與其他老闆前往支援，眾人合力將飯盒搬上三架車前往大埔，期間還收到消息指：「災民暫時夠食，但消防員未有飯開！」車隊途經大圍時再接收「小漁坊」 提供的50個飯盒，最終剛好300盒送到「大埔彩虹串燒」中轉站，並由「大埔為食友」 迅速安排把飯盒分發到社區不同點。