大埔宏福苑五級火｜佐敦兩餸飯店趕製250飯盒送災場 老闆提早收舖拒收錢：我都想做啲野

大埔宏福苑五級大火造成多人死傷，有消防員在救火期間不幸殉職，大批災民失去家園。民間不少熱心市民與餐廳以不同方式伸出援手，其中佐敦更有一間兩餸飯小店提早收舖趕製250盒飯盒送災場，老闆更豪氣地拒絕收錢。

「泰極星食品公司」老闆昨日於社交平台分享多位餐廳老闆合力為大埔災民及消防員準備300個飯盒的過程，他指周三傍晚各個老闆群組已開始部署支援，但自己決定獨自行動。他發現有不少小店願意提供飯盒，但規模有限只能製作二、三十盒，未能應付需求，加上當時已入夜，他於是認為最快方法是兩餸飯店，最終於晚上近9時前往佐敦向坐擁冰室和兩餸飯共兩間舖的「佳記」老闆黃生求助。