大埔宏福苑五級火｜何偉豪同袍浩園圍圈送別：你係我哋嘅英雄 天堂見喇

大埔宏福苑五級大火造成160人死亡，任職沙田消防局的37歲消防員何偉豪殉職，遺下雙親、兄長、弟弟及未婚妻。消防處今日（19日）在紅磡世界殯儀館為何偉豪舉行最高榮譽喪禮，靈車及車隊先後前往大埔宏福苑災場及沙田消防局，最後駛往和合石浩園安葬。下葬前夕，約30名沙田消防局同袍在墓地旁圍圈作最後告別，不少同袍強忍哀痛，其中一名同袍發言向何偉豪道別，稱今日沙田消防局「好多位兄弟」送他最後一程，並形容何是沙田消防局「光榮同驕傲」，又憶述他生前樂於助人、積極上進，「有時氹我哋開心」、「你係我哋嘅英雄嚟㗎……拜拜，肥仔，喺天堂見喇。」場面令人催淚。

「返嚟沙田睇睇我哋」

直播畫面可見下葬前夕，一眾消防同袍逐一獻花作最後致敬，及後約30名沙田消防局同袍圍圈作最後告別，不少人拭淚，有人輕拍肩膊扶持，其中一名同袍蹲在墓旁發言道別，稱今日沙田消防局「好多位兄弟」到來送他最後一程，並形容何備受各地讚賞是英雄，是沙田消防局的「光榮同驕傲」，「偉豪，你安息啦……你係我哋沙田消防局嘅光榮同驕傲，喺我哋心目中，你一直都係英雄。」，發言者提到早前曾為何祈禱，形容自己在祈禱中畫面彷彿看見何偉豪「上咗天堂」，「佢係上面望落嚟係好開心嘅」，他續說，「偉豪，當我哋有時去聚餐、或者其他節目嗰陣，你係我地VIP嚟㗎，你可以隨時過嚟陪我哋飲下酒、聚下舊……返嚟沙田睇睇我哋，但唔好整蠱我哋。」最後同袍對着靈柩說，「我哋天堂見。你係我哋嘅英雄嚟㗎……拜拜，肥仔，喺天堂見喇。」