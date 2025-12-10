大埔宏福苑五級火｜傳神秘男低價掃貨圖利 江玉歡批不道德：賠償應排除災後入市單位

大埔宏福苑五級火已發生兩周，全屋苑合共8座大廈其中7幢起火，造成至少160人死亡。有媒體報道，有神秘買家在大埔區內向不同物業代理查詢，希望收購多個宏福苑單位，開出遠低於火災前市價的「撈底價」，被代理批評做法極不道德，明言不會參與買賣。立法會議員江玉歡今日（10日）在電台節目指，災民不論是否供斷單位，單位是否已補地價，都仍然是宏福苑地段業主，且佔最大份額，不排除有業主「心亂如麻」，受不道德人士引誘，她預計政府會推出賠償優惠方案滿足災民日後的居住需求，促盡快公布賠償不適用於災後購買單位的業主。

消息指一名30多歲男子向大埔區內多間地產代理以每呎2,400至3,000元出價，收購宏福苑已補地價單位，比火災前市價6,000至8,000元低約六成。該男子計劃以全數現金及公司名義購入至少5伙，涉逾600萬，不在乎損毀程度或有否死亡，「暫時要住五間先， 多多都要」，疑是待日後重建圖利。有代理質疑行為極不道德，猶如傷口上灑鹽，估計對方看準有業主不願經歷漫長訴訟希望盡快套現，打算低價「撈貨」，待日後維修或重建後再賣出圖利，明言不會參與買賣，拒絕為該男子物色單位。另有代理表示男子可能想仿效2003年沙士期間入市「重災區」淘大花園執平貨的做法。

立法會議員江玉歡在電台節目指如大火後才購入單位，日後任何賠償不應適用，盼政府盡快公布。她又稱單位燒毀，業主仍擁有宏福苑座落土地，該土地共有25,794份業權，八幢樓宇住宅單位合計擁有25,792份業權，餘下2份業權料為房委會的車位。江玉歡指明白業主面對悲痛，但別忘記自己仍是土地最大的業主，不論是否已補地價，可參與日後重建工作，未補地價只是如承造按揭般有「產權負擔」，「可能佢哋依家（業主）心亂如麻，可能受到呢啲唔係咁道德嘅人引誘」

業主未補地價仍擁業權 籲清楚權益風險

被問若有人災後購入單位後重建會否受益，她指不論新舊業主均有權利參與重建，但認為即使政府推出以低價購入其他居屋單位或其他可行賠償優惠方案，應要說明不適用在大火首天起買入單位的業主，又呼籲政府盡快公布可行方案。

她提及若有居民到她的律師樓處理手續，仍然屬於合法買賣，受到法律保障，惟會「閂埋門問清楚佢（業主）『係咪真係要賣？點解要賣？』」她指不排除或有業主傷心欲絕不計較價錢賣出單位，但若業主不是清楚權益和風險下作賣出決定，都是危險而且不道德，自己不會輕易擔任買家代表。