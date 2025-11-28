大埔宏福苑五級火｜全身燻黑消防唔好意思拎飲品 義工堅持遞上：你哋最值得去攞

大埔宏福苑五級火7座大廈接連受災造成的死亡人數增至94人，包括一名殉職消防員，另有11名消防受傷。不少市民自發捐贈衣物、床鋪、食物飲品等救災物資，也有義工主動組站支援。有義工於社交平台分享現場情況，見到一名全身制服燻黑的消防員剛經過，欲向對方遞上飲品，對方一度以「啲物資係畀市民㗎」為由婉拒，事主最終堅持將飲品送上，稱心中很想告訴該名消防員「你係最值得去攞」。

消防物資站一度嘆氣 稱「啲物資係俾市民㗎」 大埔宏福苑五級火自周三開始焚燒，至昨晚消防出動了11條滅火喉、26隊搜救隊，304架次救援車輛和1200多名消防員，全港幾乎所有區消防車均要出動支援。一名網民周四在社交平台Threads發文，表示自己「琴日去幫手做義工」時，目擊一名消防員於物資區經過，當時他「成件衫黑曬，頸掛住嘅口罩都黑埋」。該名消防員在物資站前猶豫了一下，嘆口氣說「唉，算啦」欲轉身離開。

樓主表示當刻即為他及另一名消防員遞上兩瓶運動飲品，然而該名消防員卻婉拒，表示：「真係多謝你，啲物資係畀市民㗎，我唔好意思攞」。事主在帖文表示自己當時最終堅持將飲品送上，稱當時很想告訴該名消防員「我想同你講你係最值得去攞，仲想同你講多謝」，她又憶述：「我係後面見到你一口氣飲晒成支水，仲要飲埋你partner個嗰，我就知道好彩有踏出個步」、「我個下都係咁諗，佢唔要我最多擺返黎，但係萬一佢要呢？到我俾佢個眼神好似雪中送炭咁，佢呢個眼神我真係一世都記得」。事主感謝所有消防員的付出，並祝願他們「每次出任務都要平安歸來」。

網民稱「佢地先係要第一個攞」 帖文網民迴響，至今已累積近6萬個讚好。不少網民留言表示「有咩唔好意思？佢地先係要第一個攞」、「希望佢地攞多幾支」、「班英雄仲唔敢拎？有冇人幫手專門派俾消防？」、「好想同消防員講，你哋需要物資，香港人一定秒速送上。你哋唔需要猶豫，請接受我哋嘅心意。同時我哋好感謝香港仍有您們的付出」、「頭先路過見到消防員，佢哋圍內傾緊計，話收工啦！跟住我同其他路人同佢哋講：辛苦晒！消防員答：唔辛苦。」。有網民慨嘆，消防員工作辛勞「好多時候佢哋連飲杯我哋比佢哋嘅水都可能會俾人鬧」。網民祝願消防員平安，「著左制服那壓力責任真係好大，希望各位前線消防救護醫護先保重自己，才能保護需要您們的香港人」、「除左套制服佢地都係市民...... 每一位都要平安歸來！」