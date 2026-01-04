大埔宏福苑五級火｜動漫活動參展商離世　攤檔丟空惹哀思　粉絲留信遺作製貼紙悼念

@Threads /man000230 圖片

大埔宏福苑五級火奪走161條生命，悲劇陰影至今仍籠罩社區。近日在本地動漫活動「Rainbow Gala 同人誌即賣會」上，現場出現一幕令人動容的場景，一個原本應由參展商「Piano」擺設的攤位因主人離世而空置，桌上僅放著一束花、數張免費派發的遊戲角色貼紙，以及一封手寫信。 根據網民的貼文，信件出自一位名叫「ごめん」的人。他在信中解釋，攤主「Piano」因為在大埔宏福苑大火中不幸離世，未能出席活動。他向前來支持的參加者致歉，「唔好意思，因為檔主 Piano 佢嚟唔到啊，所以因為想睇/支持佢而嚟嘅人，令到你哋失望。」並介紹 Piano 生前的喜好——熱愛「星泳」、喜歡 Suichan 及 Kamito，甚至連攤位的 Logo 名稱都源自此。

生前保持神秘感 新作永成遺憾 ごめん在信中提到，Piano非常喜愛動畫系列《BanG Dream!》旗下的作品《MyGo!!!!!》，推測他原本打算推出相關貼紙、匙扣或位牌。然而，Piano生前一向保持神秘感，拒絕透露作品細節，如今已成永遠的遺憾。「你嗰日話嚟到就知，好可惜我冇呢個機會囉，唔可以買到你出嘅同人周邊。」他坦言，曾經糾結是否要到場，因為親眼見到空蕩的攤位會令人難受，但最終仍選擇赴約，只為遵守承諾。 遺作化成貼紙 轉贈同好 攤位上供人免費領取的貼紙，正是 Piano 生前親手繪畫並送給ごめん的禮物。貼紙中的角色，是兩人曾經一起遊玩的手機遊戲中最喜愛的角色。「我都唔知仲可以做啲咩好，唯有將你俾我嘅畫整成貼紙，放喺你呢個 booth，轉贈畀同樣欣賞你畫作嘅人。」

「一場大火摧毀咗一切」 ごめん最後寫道，今屆 Rainbow Gala 是他第一次參加，也是 Piano 首次擺攤位。「佢同大家一樣，為咗呢次 RG 準備咗好耐，但一場大火摧毀咗一切。」他感謝 Piano 曾經出現在自己的生命中，並寄語，「呢度係我嘅小小心意，亦係我最後可以做到、幫到你嘅事。願你喺天上都能收到呢一份心意，願你喺天上一切安好，笑容依然燦爛。」