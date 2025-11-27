大埔宏福苑五級火｜勞工處曾巡查16次　多次書面警告提醒須採防火措施

大埔宏福苑周三發生五級火，事發時大廈外牆搭有棚架和圍網。早於事發前一年、去年9月，已經有居民就棚網物料的阻燃能力向勞工處舉報，但指出處方回覆稱該地盤棚網發生火災的風險相對為低。勞工處今日回覆《am730》確認當時回覆曾作出相關說法，並隨即就此接獲投訴。處方隨後認為有關棚網阻燃性的回覆內容欠清晰，引致誤會，在同年12月的回覆澄清勞工處職員巡查時檢視了該棚網的產品質量證書，顯示其阻燃效能符合《竹棚守則》的認可標準。

對上一次巡查為五級火前6日

勞工處指出，去年10月回覆查詢人時所指宏福苑棚網發生火災風險相對為低，是指工程不涉及在建築物外部施行如燒焊等熱工序，並不意味著火災風險會被忽略，當時亦已清晰說明處方已提醒有關承建商，須做好地盤內的防火措施。

另外，勞工處自去年7月起已多次就宏福苑維修工程作出工作安全巡查，截至本月共巡查16次，最近一次是本月20日，即火警發生前6日。巡查會核查地盤的安全措施，包括查看宏福苑棚架棚網的產品質量證書是否符合要求，並曾多次以書面警告方式提醒承建商須採取適當防火措施。處方另在巡查行動發現工程有不安全高處工作情況，向相關承建商發出6張敦促改善通知書和作出3宗檢控。