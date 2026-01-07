大埔宏福苑五級火｜區議員稱不少居民冀留在大埔　倡用頌雅路西地重置

大埔區議會昨日開會後，委任為羅曉楓「大廈管理工作小組」主席。他表示，宏福苑火災後曾就重置方案詢問居民意見，有部份表示希望可以原址重建，但不少居民最終都是希望留在大埔區。他所屬的經民聯向政府建議，可考慮利用區內頌雅路西一塊原用作興建公屋的熟地，作為重置方案。

冀農曆新年前後公布初步消息

羅曉楓今早(7日)在港台節目表示，根據政府資料，該地皮最快於2030年可以落成單位，提供1,300伙，是現時最快及最適合居民的方案。他說最終方案仍有待政府公布，但除了原區重置，政府亦可考慮重購業權，甚至讓宏福苑長者業主輪候公屋等。他期望政府在農曆新年前後能公布初步消息，並表示小組最快明日(8日)召開會議，邀請區內法團或管理公司會面，了解在大廈管理時所面對的問題，就日後如果進一步修訂《建築物管理條例》收集意見，亦會研究改善大廈維修時的授權票問題。