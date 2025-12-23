大埔宏福苑五級火｜博愛醫院：災民若遷出博愛江夏圍村 可帶走可移動物資

大埔宏福苑五級火至今161人死亡，截至昨日上午，共有516名居民居於民政及青年事務局協調的酒店房間，568名市民居於青年宿舍及營舍；另有3513名居民居於房屋局的過渡性房屋、房協項目或屯門寶田中轉房屋的單位，繼日前善導會「善樓」後，再有過渡性房屋傳禁止打算搬離災民帶走獲捐助家電。博愛醫院回覆傳媒表示，為減輕受影響居民重新購置生活所需的負擔，並協助他們盡快安頓新居、重建生活，受影響居民在遷出項目時，若有需要可帶走在單位內可移動的物資，不論物資來源。

有入住博愛醫院營運的元朗過渡性房屋「博愛江夏圍村」的災民表示，早前入住後獲贈熱水壺、微波爐、電暖氈等家電，雪櫃、洗衣機、電視則是早兩日才送到，惟該名災民一家決定搬回大埔，向職員提出搬離後，有職員曾表示所有家電都不得帶走。該位居民認為，事件「係幾次嘅傷害，安樂咗兩日，家電嚟咗兩日，感覺似返個家，但又一個壞消息出嚟」，提到即使有搬遷補助，若要自行租屋基本上仍有壓力，或要額外再付一筆家電費用。

博愛醫院：熱水爐、冷氣機及抽氣扇須保留單位內

博愛醫院回應指，為協助災民盡快安頓新居、重建生活，當遷出項目時可帶走單位內可移動的物資，不論物資來源，包括床架、衣櫃、餐桌等家具；電磁爐、雪櫃及電視機等電器，床褥、被鋪、枕頭、日用品及食品等。至於已安裝的固定設施，包括熱水爐、冷氣機及抽氣扇，考慮到拆卸及重新安裝涉及工程、時間和人力，為便利下一批入住居民可即時使用，須保留在單位內，讓它們得以循環再用。