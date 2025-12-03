大埔宏福苑五級火｜受災單親母遭冒名募捐 強調不收捐款籲提防騙案

大埔宏福苑五級火最少156人死亡，居於宏建閣的單親媽媽范小姐日前接受傳媒訪問時痛哭，稱被大火燒毀家園、其契媽契爺及同事同葬火海，訪問片段令人心酸。近日有騙徒利用市民同情心行騙，范小姐發現有騙徒冒認她身份或假借她名義在社交平台募捐，在社交平台發帖澄清絕無發起籌款，呼籲市民切勿受騙。范小姐盼所有熱心市民將想捐給她的善款用作更好用途，幫助其他受災宏福苑居民。

同事、契父母均罹難 居於宏建閣10年的單親媽媽范小姐任職醫護，火災當日上班，10歲兒子正上學。她回到災場後受訪情緒激動，指大火燒毀家園，契媽契爺及同事均葬身火海，現時她暫住娘家，亦可暫住醫院宿舍，期望政府能夠盡快安排重建，讓流離失所的災民能夠渡過難關，「其實我用晒畢生積蓄去買呢層樓，我咁辛苦供完，之後又要畀18萬維修費，我已經冇晒錢，更是單親媽媽，你燒埋我間屋，我可以做啲咩呀？」，訪問片段令一眾網民深表同情，亦有人稱願意向范小姐捐款。

范小姐近日於社交平台發帖，表示多謝各位香港人對她及宏福苑居民的關心，惟發現網上有騙徒冒認她籌款，她呼籲熱心市民：「大家千萬唔好捐！！心意已經好足夠了。」，強調自己絕無發起籌款，亦不會接受捐款，因為那些錢都是市民「辛辛苦苦嘅血汗錢嚟」，「如果真係好想幫我的話，簡單一個擁抱已足夠。」她再次感謝各界朋友、公司、所有消防員、救護員、醫護同事、社工、身邊支持她的朋友、她朋友的同事們，以及義工們的幫助，讚揚「香港人真係好有愛」。