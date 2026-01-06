大埔宏福苑五級火｜土地審裁處批准解散法團管委會　無限期委任華懋旗下公司無限期接管

現屆宏福苑業主立案法團管委會15名成員為答辯人，但他們聯署指不會出席法庭聆訊，獲法庭批准。政府解釋主要考慮到宏福苑法團管理委員會在火災後，需要處理前所未有、遠超技術與專業知識的範疇。而委員在處理個人情況的同時，要花大量時間及精力應對艱巨任務屬不切實際。加上政府不同部門正調查事件，不能排除法團管理委員會需承擔法律後果。政府在庭上強調，申請只有、亦只可有一個目的，就是保護宏福苑居民權益。政府指出合安將每月向政府提交報告，亦會每季向土地審裁處交報告。

大埔宏福苑業主立案法團管理委員會早前被政府向土地審裁處申請解散，並委任華懋集團旗下合安管理有限公司為管理人。土地審裁處今午開庭處理，批准解散法團管委會，並無限期委任華懋旗下公司無限期接管。

不認為需向土地審裁處交報告

法官林美施接納解散宏福苑現有法團，並由合安物業管理公司為物業管理人，並不設定接管期限。不過，就政府建議合安物業管理公司每季向土地審裁處提交報告，林美施認為不切實可行，指審裁處沒有管理物業管理人的機制，有關建議亦容易混淆審裁處獨立、公立的角色，因此不接納建議。

龔如心慈善基金會將投放多500萬元，令總捐款達致1,000萬元，用於接管法團的營運支出，包括外聘專業人士、保安和清潔工等屋苑服務提供者。而合安亦會購買保險，涵蓋作為法團管理人需負上的責任。