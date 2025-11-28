大埔宏福苑五級火｜增至128死79傷　鄧炳強指棚網達阻燃要求　火警鐘失效會執法(持續更新)

【11月28日下午3時05分更新】保安局局長鄧炳強表示意外最新造成128人死亡，其中108人是現場證實死亡，4人是送院搶救後不治，另有16名燒焦的遺體仍然在大廈內。死者中，有39名已確認身份，大約一半死者是在單位內找到，鄧炳強相信在稍後會辨認到身份，餘下還有40幾具遺體需要時間確認身份。 目前有79人受傷，在火警中接獲467宗失蹤人口個案求助，部分已經找到，包括確認了39人死亡，約30人送到醫院救治，110人情況安全。不過，現時還有約200人情況未明，包括89名未能確切辨認的遺體。 鄧炳強交代初步化驗結果顯示大廈棚網達到阻燃要求，但包圍著大廈門窗的發泡膠板高度易燃。他指起火原因仍有待調查，最初起火位置是宏昌閣低層外牆的圍網，之後因為燒著發泡膠，令火勢迅速向上蔓延，伸延到多個樓層，並在短時間內波及其他6座。鄧炳強續指貼在窗外的發泡膠板起火，促使玻璃爆破，令火勢增強並蔓延至室內，在短時間內室內及室外同時大面積起火。另外，起火的竹支飛墜，亦令其他樓層起火。 鄧炳強指今次救火工作面對極大困難，火勢異常地迅速蔓延，高層棚架不停跌落，堵塞緊急車輛出入口及大廈出入口，阻礙消防入內救援，亦令消防旋轉台鋼梯車難以在最佳的作業位置停泊。火場溫度達到500度，令消防員不能夠輕易推進至較高樓層。而火場空間狹窄，單位雜物多，個別單位因高溫而死灰復燃，消防員需要重複到同一單位滅火。 鄧炳強指現場基本上完成滅火及救援工作，目前需要盡快為火場降溫，在安排屋宇署人員進內確認樓宇安全後，相信警方今日可以進入部分樓宇調查，整個調查預計需時3至4周。 警方以涉嫌「誤殺」拘捕工程公司3名負責人，已到公司辦公室及其中一人的住所搜證，檢取14部電腦及大量文件，警方正尋求律政司的緊急法律意見。 鄧炳強表示對於網上有人質疑消防的工作，感到不公道。他又批評網上出現假消息，包括指政府無為災民提供免費住宿，令到災民需要入住8,000一晚的酒店房間；另有人訛稱自己是消防員，缺乏基本裝備，亦沒有食物，要依靠市民送飯。鄧炳強認為這些假消息是分化社會，他希望社會團結一致，不要給空間他們「搞亂香港」。 消防處處長楊恩健報告在今早10時18分完成滅火救援工作，行動中出動2,351名消防及救護員。消防員何偉豪在行動中殉職，另有12名消防員受傷，1名有熱衰竭的消防員仍然在深切治療部，其他消防員則因吸入濃煙、骨折等不適。消防處昨日檢查宏福苑8座大廈的火警鐘，發現全部未能有效操作，會採取執法行動。 楊恩健主動解釋市民的質疑，他指行動中不能出動直升機，用直升機「掟水彈」只會淋到大廈外圍，不會跌進火場。而直升機駛近大廈時，會產生大量空氣，令火勢蔓延。至於為何不出動較高、例如100米高的雲梯車，他解釋雲梯車的兩邊需要「落則」，用較高的雲梯車路面闊度需要10米，但緊急車輛通道要求是6米，所以在香港大部分道路無法使用更高的雲梯車。另有市民關注為何不使用無人機滅火，楊表示有與廣東省消防總隊緊急聯繫，以無人機滅火在消防總隊仍在試行階段，而無人機承載的滅火喉直徑，遠比現時消防車的滅火喉直徑小。 【11月28日下午2時45分更新】大埔宏福苑五級火，消息指廉政公署拘捕多名涉案工程公司人員，包括東主及項目經理等，並會押返公司調查。據了解，涉及案件是鴻毅建築師公司。廉署人員將其中一名被捕人士，押返公司位於九龍灣的辦公室調查及搜證，消息說，稍後亦會把其他涉案人士押返現場調查。 【11月28日早上10時更新】至早上9時許，一名消防員疑不適，由擔架床送上救護車，再送到大埔那打素醫院治理。現場亦可見有消防繼續抬出遺體。不少人繼續到廣福社區會堂觀看死者照片辨認是否失聯家人，有人離開時痛哭。 【11月28日早上7時20分更新】消防處最新消息，死亡人數增至94人，76人受傷，包括11名消防員。醫管局表示，截至(28日)零時，送院的82名傷者，4人死亡(2男2女)，12人危殆，28人嚴重，17人穩定，21人出院。天亮前，有單位一度死恢復燃，消防於單位直接灑水撲熄。另外，仵工清晨從受災單位抬出五具遺體，其中兩具體形明顯較小，疑為兒童。

【11月28日凌晨1時41分更新】消防處交代大埔宏福苑最新情況指，滅火行動大致完成，目前只有4個單位仍在滅火，料今日凌晨能完全救熄火種，惟暫時未能預計解封時間。消防之後會逐個單位爆破，確保單位內沒有人被困，行動預計今早9時前完成，又指火災死者集中在最先起火的宏昌閣及鄰近宏泰閣，生還者就遍布不同座數。 消防處副處長陳慶勇稱，除4個仍在滅火的單位外，其他單位需要灑水降溫避免死灰復燃，之後將會全力救援，包括處理餘下25個求助個案，部分位於宏昌閣及宏泰閣的較高層位置。由於大廈部分情況有「翻燒」情況，消防要在不同地方灑水降溫。 【11月28日凌晨0時10分更新】截至11月28日凌晨零時，火警共造成83人死亡，當中一名死者為消防員。另由消防處處理的傷者共有76人，包括11名消防員。昨晚11時許，其中一座樓宇高層單位火勢再次加劇，其餘樓宇已大致受控。消防人員晚上進入大廈中層部份已熄火單位用電筒照明搜索。在大廈高層，有零星單位仍然有火光和濃煙冒出。

【11月27日晚上10時36分更新】消防處的滅火救援工作仍然進行中，截至晚上10時火警共造成75人死亡，當中一名死者為消防員。另由消防處處理的傷者共有76人，包括11名消防員。醫管局表示，多名員工受大埔火災影響，包括1名員工受傷、1名員工失去聯絡、約50名員工無家可歸。 【11月27日晚上9時40分更新】火警期間，消防處共接獲346宗求助個案，已處理其中296宗個案。政府表示，行政長官已指示公務員事務局啟動「全政府動員」機制，隨時為相關跟進行動提供所需人手。此外，所有政府主辦的慶祝活動將會取消或延期，官員亦會減少出席非必要的公開活動，聚焦處理支援善後工作。政府將安排悼念活動，包括政府建築物下半旗誌哀、悼念會、設立弔唁冊，讓社會各界表達悼念和慰問，詳情稍後公布。 此外，負責宏福苑維修的註冊承建商，現時涉及另外11項私樓工程，屋宇署今日已巡查有關地盤，並會作適當跟進行動。 【11月27日晚上8時18分更新】消防處指，滅火救援工作仍然進行中，截至晚上8時共造成65人死亡，70人受傷，當中一名死者為消防員，並有10名消防員受傷。另外，消防人員晚上約6時45分在宏道閣16樓梯間救出一名男性生還者。 成立基金接受市民捐款 【11月27日晚上6時15分更新】行政長官李家超見記者交代進展，指大火目前造成55人死亡，所有起火的7座大廈火勢基本受控。政府會即時向每戶災民派發1萬元應急補助金；政府亦會成立「大埔宏福苑援助基金」，政府會投入3億元，而在今晚7時起會接受市民捐款，該中銀香港帳號是：012-875-2-190159-7。政府之後會推出專門網頁，發布事件的最新消息。 政府會成立三個工作組，全面確保工作積極推進，分別是由政務司司長陳國基領導的調查及規管工作組；由政務司副司長卓永興領導的緊急支援及募捐工作組；由財政司副司長黃偉綸領導的應急住宿安排工作組。李家超無正面回應為何勞工處早前無及時跟進居民的投訴，有否官員或公務員需要問責下台。他表示工作組會全面跟進事件，「呢方面要實事求是，以科學為本。針對唔同物料，一般要求符合國際標準」。工作組會由不同方面，包括監管、巡查、驗證、審批機制等，檢視哪些環節可以強化，確保未來不會再發生同樣的不幸事件。而發展局會推進日後以金屬棚架代替竹棚。 李家超指目前全社會正經歷集體傷痛，艱難時刻更需要堅強面對，將哀痛轉化成建設力量，共同維持社會的正常運作。政府將舉辦悼念活動，而接下來由政府主辦的慶祝活動會取消或延期，官員會取消出席非必要的活動，全力支援善後工作。立法會選舉12月7日舉行，李家超表示目前已暫停選舉工程，首要任務是做好應急及救援工作。之後在審視情況後，會再決定選舉安排。 正草擬物資清單盼內地協助 災民的住宿安排方面，政府已啟用9個庇護中心，目前有約500人使用。民政及青年事務局安排了青年宿舍和酒店提供約1,000個單位，供災民留宿至少1至2星期。較長期的住宿則主要依賴過渡性房屋、房協專用安置居屋為主，合共提供約1,800個單位。社署已安排「一戶一社工」，政府之後會啟動公務員動員機制，會通知所有部門人員隨時候命，公務員其後會陪同災民進入單位善後。 港府正草擬物資清單，通過港澳辦及應急機制，希望內地部門提供協助。所需物資包括勘察無人機、幫助消防員爬上多層梯級的助力器、運輸輸送帶。醫療方面，需要解凍劑、燒傷醫療耗材、實驗室測試材料等。

【11月27日下午4時55分更新】旅遊事務署宣布，「幻彩詠香江」將由即日起暫停，直至另行通知。 【11月27日下午3時50分更新】行政長官李家超下午到大埔宏福苑視察火警現場，聽取消防處長楊恩健匯報救援情況。政務司長陳國基及保安局長鄧炳強陪同。他稍後再返回政府總部會見傳媒。 【11月27日下午3時10分更新】大埔宏福苑五級火，消防處下午召開記招講解搜救情況，目前增至55人死亡，其中51人當場死亡，另外4人送院後死亡；72名傷者送院；8位消防員受傷，全部穩定，另一人殉職。宏福苑8座大樓中一座沒被波及，目前7座起火大廈當中，4座大廈已大致救熄，3座火勢已受控制。今早救出1名男性長者，由天台救援至地下。 當局至今出動304架次消防及救援車輛，派出逾1,250多名消防人員參與，收到341個求助個案，成功處理279宗個案，該4座救熄大樓已沒有求助個案需要處理。消防處現時着力將外圍高度熱力減低，並用了4部無人機查看有否死灰復燃情況，並出動了11條滅火喉、26隊搜救隊。消防在今早11時在宏泰閣31樓救出一名男子，帶到32樓天台，戴上呼吸器成功由天台救到地下，進一步送院觀察治理。現時滅火及救援行動面對不同挑戰及困難，包括涉事7座大廈的外牆面積大，而竹棚有帆布及網包住，令火勢迅速蔓延，亦令竹棚有倒塌風險，目前繼續在大廈中推進，逐層逐層破門搜索。專隊會調查屋苑火警鐘無響及消防設備情況。 另外，廉政公署向火災遇難者致以深切哀悼，並向遇難者家屬、傷者及受災者表示慰問。由於事件涉及重大公眾利益，廉署今日成立專案小組，就大埔宏福苑大維修工程可能涉及貪污展開全面調查。

【11月27日早上7時30分更新】大埔宏福苑周三(26日)下午近3時發生火警，約3.5小時後升級至五級火，午夜後陸續有傷者從大廈被救出。警方及消防周四(27日)清晨6時許交待最新情況，消防指，事件中共處理100名傷者，40人在現場不治，另外4名傷者送院後證實死亡，累計死亡人數增加至44人，71人受傷送院，當中17人危殆，27人情況嚴重，19人穩定，8人出院。其中，亦有7名消防人員受傷，仍有279人失聯。部分遺體移送沙田富山殮房，警方將安排家屬認屍。 現時宏福苑8座大廈當中，1座無受火警波及，4座火勢受控，餘下3座火警處理當中，消防出動1,200名消防及救護人員，動用11條消防喉和8輛旋轉降梯進行灌救，消防派員由低層起向上，其中滅火行動去到5至18樓，而搬救已經去到13至23樓，預料中午至黃昏才能救援至宏福苑部分大廈天台。 李家超：即時巡查全港大維修屋苑 特首李家超表示今早召開跨部門會議，統籌全體政策局和各部門全面跟進火災應對工作，政府將繼續全力撲滅火災、救援被困居民及治理傷者，同時全力展開善後支援，為死者家屬、傷者及受影響居民提供援助。政府會全力為受影響家庭提供臨時住宿，並已安排足夠社工，為各個受影響家庭及有需要人士提供適切支援，並會盡快安排提供財政援助，跟進相關善後安排。另外，政府已即時安排巡查全港所有正在進行大型維修的屋苑，檢視棚架及建築物料的安全。 李家超向所有不眠不休投入救援工作的消防、警務、醫護和前線人員致謝，稱有消防員不幸殉職是巨大損失，政府將全力支援因公殉職同事的家人，以及受傷同事和他們的家人，並提供一切所需協助。他稱香港在這艱難時刻更須堅強面對共渡時艱，社會各界亦展示無私的互助精神，無論是義載接送還是捐贈，處處彰顯人性的光輝。政府會與所有香港人團結一致，眾志成城，深信必定能夠攜手渡過難關。

3名男子涉嫌「誤殺」被捕 新界北總區重案組展開調查，根據消防滅火搜救過程中，發現建築物外牆有保護網、防水帆布、塑膠布疑未符防火標準。警方亦發現一座未波及的大廈，每層電梯大堂窗外都有發泡膠包封，易燃及可能加速火勢蔓延，不排除發泡膠是迅速蔓延的原因，相關物料由一間工程公司負責安裝，相信工程公司負責人嚴重疏忽，導致火勢迅速蔓延，造成重大傷亡。 警方指工程公司負責人嚴重疏忽導致重大傷亡，以涉嫌「誤殺」拘捕工程公司3名負責人，包括兩名董事、1名工程顧問，年齡介乎52歲至68歲。至周四(27日)早上8時許，多名探員到工程公司位於新蒲崗大有街32號泰力工業中心的辦公室，調查搜證，並檢取大量文件，帶走作進一步調查，並帶走一名黑布蒙頭、雙手被反鎖的男子，押上警車帶署調查。新界北總區重案組設立24小時熱線電話5566 0087，呼籲巿民提供有關今次火警的消息。

多人凌晨獲救需戴上氧氣罩 消防天台救出 2 人 【11月27日凌晨2時30分更新】多人凌晨起陸續獲救，需要戴上氧氣罩。醫管局指，截至清晨6時，62個傷者送院，其中4人死、15人危殆、23人嚴重、16人穩定、4人出院。 消防處凌晨陸續救出被困居民，有嬰兒被救出，需要戴上氧氣罩協助呼吸，有人獲救清醒被帶上救護車接受初步治理，包括有獲救老婦躺在擔架床上，消防處副處長陳慶勇說，成功在火場救出56名傷者，傷者散落大廈不同位置，主要在宏昌閣及宏泰閣被發現。他說，消防處在其中一幢大廈的天台位置救出2名生還者。 特首李家超周四(27日)凌晨1時許表示，火警已增加至36人死亡、279人失去聯絡，另仍有29人在醫院留醫，當中7人危殆、13人嚴重。火勢累計蔓延至屋苑7座大廈，他指現場情況已經逐步受控，其中3幢大廈從外圍所見已經沒有火光，其餘4幢有零星火光，又表示消防處處長楊恩健評估處方有足夠人手和能力滅火。 ▼午夜後陸續有傷者被救出▼

專責小組全面調查起火原因 李家超周三(27日)晚上約10時到大埔一個臨時庇護中心視察後，轉到沙田威爾斯親王醫院探望傷者。他今日凌晨1時許見傳媒交代火警最新情況指，極度重視今次事件，對死者致以深切哀悼，對死者家屬及傷者致以深切慰問，特區政府會提供一切可行的支援。他已指示各部門全力進行多方面工作，首要是撲滅火災救援，第二是救治傷者，第三是支援善後，其後會做全面調查。他今日會召開跨部門會議統整所有資源，並把災民需求列成清單，看看政府可如何配合。 鄧炳強：外牆物料不尋常 警務處和消防處已成立專責小組作出全面調查火警起因，李家超稱事件一定會提交死因裁判庭調查，房屋局獨立審查組亦會採集樣本，調查建築物外牆保護材料是否符合阻燃標準，如有問題會依法依規追究責任，屋宇署和房屋局也會抽查地盤保護網是否符合安全。保安局局長鄧炳強透露，消防員救火期間發現大廈外牆的保護網、防水帆布等，起火後蔓延程度較合規格物料快和猛烈，同時在沒有起火大廈的玻璃窗外發現貼上了發泡膠板，認為兩者情況不尋常，專責小組將作出深入調查，包括循刑事方向。 消防處在救援期間，共調派140多輛消防車和60多輛救護車，動員888名消防員，亦有使用無人機了解災場情況。消防處處長楊恩健相信，現有消防力量足以應付，提到救援困難是大廈有很多樓層起火，目前每完成一層滅火救援便會向上推進，大部分樓宇目前已救援至17、18樓。 ▼大埔宏福苑五級火▼