大埔宏福苑五級火｜增至36人死亡279人失去聯絡　政府指外牆物料起火快不尋常

大埔宏福苑周三下午發生火警，約3.5小時後升級至五級火，午夜後陸續有傷者從大廈被救出。特首李家超今日凌晨1時許表示，火警已增加至36人死亡、279人失去聯絡，另仍有29人在醫院留醫，當中7人危殆、13人嚴重。火勢累計蔓延至屋苑7座大廈，他指現場情況已經逐步受控，其中3幢大廈從外圍所見已經沒有火光，其餘4幢有零星火光，又表示消防處處長楊恩健評估處方有足夠人手和能力滅火。

專責小組全面調查起火原因

李家超昨晚約10時到大埔一個臨時庇護中心視察後，轉到沙田威爾斯親王醫院探望傷者。他今日凌晨1時許見傳媒交代火警最新情況指，極度重視今次事件，對死者致以深切哀悼，對死者家屬及傷者致以深切慰問，特區政府會提供一切可行的支援。他已指示各部門全力進行多方面工作，首要是撲滅火災救援，第二是救治傷者，第三是支援善後，其後會做全面調查。他今日會召開跨部門會議統整所有資源，並把災民需求列成清單，看看政府可如何配合。

鄧炳強：外牆物料不尋常

警務處和消防處已成立專責小組作出全面調查火警起因，李家超稱事件一定會提交死因裁判庭調查，房屋局獨立審查組亦會採集樣本，調查建築物外牆保護材料是否符合阻燃標準，如有問題會依法依規追究責任，屋宇署和房屋局也會抽查地盤保護網是否符合安全。保安局局長鄧炳強透露，消防員救火期間發現大廈外牆的保護網、防水帆布等，起火後蔓延程度較合規格物料快和猛烈，同時在沒有起火大廈的玻璃窗外發現貼上了發泡膠板，認為兩者情況不尋常，專責小組將作出深入調查，包括循刑事方向。

消防處在救援期間，共調派140多輛消防車和60多輛救護車，動員888名消防員，亦有使用無人機了解災場情況。消防處處長楊恩健相信，現有消防力量足以應付，提到救援困難是大廈有很多樓層起火，目前每完成一層滅火救援便會向上推進，大部分樓宇目前已救援至17、18樓。

▼大埔宏福苑五級火▼