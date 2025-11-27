大埔宏福苑五級火｜增至55死4座救熄3座受控　廉署查大維修疑涉貪 李家超視察現場 (持續更新)

【下午4時55分更新】旅遊事務署宣布，「幻彩詠香江」將由即日起暫停，直至另行通知。 【下午3時50分更新】行政長官李家超下午到大埔宏福苑視察火警現場，聽取消防處長楊恩健匯報救援情況。政務司長陳國基及保安局長鄧炳強陪同。他稍後再返回政府總部會見傳媒。

【下午3時10分更新】大埔宏福苑五級火，消防處下午召開記招講解搜救情況，目前增至55人死亡，其中51人當場死亡，另外4人送院後死亡；72名傷者送院；8位消防員受傷，全部穩定，另一人殉職。宏福苑8座大樓中一座沒被波及，目前7座起火大廈當中，4座大廈已大致救熄，3座火勢已受控制。今早救出1名男性長者，由天台救援至地下。 當局至今出動304架次消防及救援車輛，派出逾1,250多名消防人員參與，收到341個求助個案，成功處理279宗個案，該4座救熄大樓已沒有求助個案需要處理。消防處現時着力將外圍高度熱力減低，並用了4部無人機查看有否死灰復燃情況，並出動了11條滅火喉、26隊搜救隊。消防在今早11時在宏泰閣31樓救出一名男子，帶到32樓天台，戴上呼吸器成功由天台救到地下，進一步送院觀察治理。現時滅火及救援行動面對不同挑戰及困難，包括涉事7座大廈的外牆面積大，而竹棚有帆布及網包住，令火勢迅速蔓延，亦令竹棚有倒塌風險，目前繼續在大廈中推進，逐層逐層破門搜索。專隊會調查屋苑火警鐘無響及消防設備情況。 另外，廉政公署向火災遇難者致以深切哀悼，並向遇難者家屬、傷者及受災者表示慰問。由於事件涉及重大公眾利益，廉署今日成立專案小組，就大埔宏福苑大維修工程可能涉及貪污展開全面調查。

【早上7時30分更新】大埔宏福苑周三(26日)下午近3時發生火警，約3.5小時後升級至五級火，午夜後陸續有傷者從大廈被救出。警方及消防周四(27日)清晨6時許交待最新情況，消防指，事件中共處理100名傷者，40人在現場不治，另外4名傷者送院後證實死亡，累計死亡人數增加至44人，71人受傷送院，當中17人危殆，27人情況嚴重，19人穩定，8人出院。其中，亦有7名消防人員受傷，仍有279人失聯。部分遺體移送沙田富山殮房，警方將安排家屬認屍。 現時宏福苑8座大廈當中，1座無受火警波及，4座火勢受控，餘下3座火警處理當中，消防出動1,200名消防及救護人員，動用11條消防喉和8輛旋轉降梯進行灌救，消防派員由低層起向上，其中滅火行動去到5至18樓，而搬救已經去到13至23樓，預料中午至黃昏才能救援至宏福苑部分大廈天台。 李家超：即時巡查全港大維修屋苑 特首李家超表示今早召開跨部門會議，統籌全體政策局和各部門全面跟進火災應對工作，政府將繼續全力撲滅火災、救援被困居民及治理傷者，同時全力展開善後支援，為死者家屬、傷者及受影響居民提供援助。政府會全力為受影響家庭提供臨時住宿，並已安排足夠社工，為各個受影響家庭及有需要人士提供適切支援，並會盡快安排提供財政援助，跟進相關善後安排。另外，政府已即時安排巡查全港所有正在進行大型維修的屋苑，檢視棚架及建築物料的安全。 李家超向所有不眠不休投入救援工作的消防、警務、醫護和前線人員致謝，稱有消防員不幸殉職是巨大損失，政府將全力支援因公殉職同事的家人，以及受傷同事和他們的家人，並提供一切所需協助。他稱香港在這艱難時刻更須堅強面對共渡時艱，社會各界亦展示無私的互助精神，無論是義載接送還是捐贈，處處彰顯人性的光輝。政府會與所有香港人團結一致，眾志成城，深信必定能夠攜手渡過難關。

3名男子涉嫌「誤殺」被捕 新界北總區重案組展開調查，根據消防滅火搜救過程中，發現建築物外牆有保護網、防水帆布、塑膠布疑未符防火標準。警方亦發現一座未波及的大廈，每層電梯大堂窗外都有發泡膠包封，易燃及可能加速火勢蔓延，不排除發泡膠是迅速蔓延的原因，相關物料由一間工程公司負責安裝，相信工程公司負責人嚴重疏忽，導致火勢迅速蔓延，造成重大傷亡。 警方指工程公司負責人嚴重疏忽導致重大傷亡，以涉嫌「誤殺」拘捕工程公司3名負責人，包括兩名董事、1名工程顧問，年齡介乎52歲至68歲。至周四(27日)早上8時許，多名探員到工程公司位於新蒲崗大有街32號泰力工業中心的辦公室，調查搜證，並檢取大量文件，帶走作進一步調查，並帶走一名黑布蒙頭、雙手被反鎖的男子，押上警車帶署調查。新界北總區重案組設立24小時熱線電話5566 0087，呼籲巿民提供有關今次火警的消息。

多人凌晨獲救需戴上氧氣罩 消防天台救出 2 人 【凌晨2時30分更新】多人凌晨起陸續獲救，需要戴上氧氣罩。醫管局指，截至清晨6時，62個傷者送院，其中4人死、15人危殆、23人嚴重、16人穩定、4人出院。 消防處凌晨陸續救出被困居民，有嬰兒被救出，需要戴上氧氣罩協助呼吸，有人獲救清醒被帶上救護車接受初步治理，包括有獲救老婦躺在擔架床上，消防處副處長陳慶勇說，成功在火場救出56名傷者，傷者散落大廈不同位置，主要在宏昌閣及宏泰閣被發現。他說，消防處在其中一幢大廈的天台位置救出2名生還者。 特首李家超周四(27日)凌晨1時許表示，火警已增加至36人死亡、279人失去聯絡，另仍有29人在醫院留醫，當中7人危殆、13人嚴重。火勢累計蔓延至屋苑7座大廈，他指現場情況已經逐步受控，其中3幢大廈從外圍所見已經沒有火光，其餘4幢有零星火光，又表示消防處處長楊恩健評估處方有足夠人手和能力滅火。 ▼午夜後陸續有傷者被救出▼

專責小組全面調查起火原因 李家超周三(27日)晚上約10時到大埔一個臨時庇護中心視察後，轉到沙田威爾斯親王醫院探望傷者。他今日凌晨1時許見傳媒交代火警最新情況指，極度重視今次事件，對死者致以深切哀悼，對死者家屬及傷者致以深切慰問，特區政府會提供一切可行的支援。他已指示各部門全力進行多方面工作，首要是撲滅火災救援，第二是救治傷者，第三是支援善後，其後會做全面調查。他今日會召開跨部門會議統整所有資源，並把災民需求列成清單，看看政府可如何配合。 鄧炳強：外牆物料不尋常 警務處和消防處已成立專責小組作出全面調查火警起因，李家超稱事件一定會提交死因裁判庭調查，房屋局獨立審查組亦會採集樣本，調查建築物外牆保護材料是否符合阻燃標準，如有問題會依法依規追究責任，屋宇署和房屋局也會抽查地盤保護網是否符合安全。保安局局長鄧炳強透露，消防員救火期間發現大廈外牆的保護網、防水帆布等，起火後蔓延程度較合規格物料快和猛烈，同時在沒有起火大廈的玻璃窗外發現貼上了發泡膠板，認為兩者情況不尋常，專責小組將作出深入調查，包括循刑事方向。 消防處在救援期間，共調派140多輛消防車和60多輛救護車，動員888名消防員，亦有使用無人機了解災場情況。消防處處長楊恩健相信，現有消防力量足以應付，提到救援困難是大廈有很多樓層起火，目前每完成一層滅火救援便會向上推進，大部分樓宇目前已救援至17、18樓。 ▼大埔宏福苑五級火▼