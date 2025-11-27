大埔宏福苑五級火｜增至75人死亡　消防至今處理296宗個案 政府將安排悼念活動 (持續更新)

【22:36更新】消防處的滅火救援工作仍然進行中，至今日(27日)晚上十時，火警共造成75人死亡，當中一名死者為消防員。另由消防處處理的傷者共有76人，包括11名消防員。

【21:40更新】火警期間，消防處共接獲346宗求助個案，已處理其中296宗個案。政府表示，行政長官已指示公務員事務局啟動「全政府動員」機制，隨時為相關跟進行動提供所需人手。此外，所有政府主辦的慶祝活動將會取消或延期，官員亦會減少出席非必要的公開活動，聚焦處理支援善後工作。政府將安排悼念活動，包括政府建築物下半旗誌哀、悼念會、設立弔唁冊，讓社會各界表達悼念和慰問，詳情稍後公布。

此外，負責宏福苑維修的註冊承建商，現時涉及另外11項私樓工程，屋宇署今日已巡查有關地盤，並會作適當跟進行動。

【20:18更新】消防處就26日大埔宏福苑五級火警交代最新情況，處方滅火救援工作仍然進行中。截至27日晚上8時，火警共造成65人死亡，70人受傷，當中一名死者為消防員，並有10名消防員受傷。

另外，消防人員同日晚上約6時45分在宏道閣16樓梯間救出一名男性生還者。

【18:15更新】行政長官李家超見記者交代進展，指大火目前造成55人死亡，所有起火的7座大廈火勢基本受控。政府會即時向每戶災民派發1萬元應急補助金；政府亦會成立「大埔宏福苑援助基金」，政府會投入3億元，而在今晚7時起會接受市民捐款，該中銀香港帳號是：01287521901597。政府之後會推出專門網頁，發布事件的最新消息。

政府會成立三個工作組，全面確保工作積極推進，分別是由政務司司長陳國基領導的調查及規管工作組；由政務司副司長卓永興領導的緊急支援及募捐工作組；由財政司副司長黃偉綸領導的應急住宿安排工作組。李家超無正面回應為何勞工處早前無及時跟進居民的投訴，有否官員或公務員需要問責下台。他表示工作組會全面跟進事件，「呢方面要實事求是，以科學為本。針對唔同物料，一般要求符合國際標準」。工作組會由不同方面，包括監管、巡查、驗證、審批機制等，檢視哪些環節可以強化，確保未來不會再發生同樣的不幸事件。而發展局會推進日後以金屬棚架代替竹棚。

李家超指目前全社會正經歷集體傷痛，艱難時刻更需要堅強面對，將哀痛轉化成建設力量，共同維持社會的正常運作。政府將舉辦悼念活動，而接下來由政府主辦的慶祝活動會取消或延期，官員會取消出席非必要的活動，全力支援善後工作。立法會選舉12月7日舉行，李家超表示目前已暫停選舉工程，首要任務是做好應急及救援工作。之後在審視情況後，會再決定選舉安排。

災民的住宿安排方面，政府已啟用9個庇護中心，目前有約500人使用。民政及青年事務局安排了青年宿舍和酒店提供約1,000個單位，供災民留宿至少1至2星期。較長期的住宿則主要依賴過渡性房屋、房協專用安置居屋為主，合共提供約1,800個單位。社署已安排「一戶一社工」，政府之後會啟動公務員動員機制，會通知所有部門人員隨時候命，公務員其後會陪同災民進入單位善後。

港府正草擬物資清單，通過港澳辦及應急機制，希望內地部門提供協助。所需物資包括勘察無人機、幫助消防員爬上多層梯級的助力器、運輸輸送帶。醫療方面，需要解凍劑、燒傷醫療耗材、實驗室測試材料等。

【下午4時55分更新】旅遊事務署宣布，「幻彩詠香江」將由即日起暫停，直至另行通知。

【下午3時50分更新】行政長官李家超下午到大埔宏福苑視察火警現場，聽取消防處長楊恩健匯報救援情況。政務司長陳國基及保安局長鄧炳強陪同。他稍後再返回政府總部會見傳媒。