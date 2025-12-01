大埔宏福苑五級火｜外籍女傭10死2傷 38人下落不明

大埔宏福苑五級惡火，造成至少146人死亡，近百人受傷，亦有數百隻寵物傷亡，傷亡慘重。 菲律賓駐港總領事館今日（1日）回覆傳媒，更新最新倖存及傷亡數字，證實目前有一名菲傭在火災中離世，1人受傷，60人安全，2人下落不明，狀態仍屬「待核實」；另外29人屬於「安全」類別，即火災前已不再居住於該處。領事館又指，最初記錄有83名菲律賓外傭在大埔宏福苑居住和工作，隨後核實，名單中的29人已在火災前返回菲律賓、更換僱主住址或轉換工作地點。另外10名菲律賓外傭原本不在名單上，但透過探訪臨時避難所及與香港勞工處協調，發現她們同樣在大埔宏福苑工作。

印傭9死1傷 36人下落不明 而印尼駐港總領事館今日（1日）回覆傳媒指，截至昨日（30日）晚上11時，已確認9名印尼傭工死亡，1人留醫，36人下落不明。領事館表示已採取多項措施，包括探訪現場避難所及醫院，以識別及核實有關印尼公民的資料，直接與受影響人士接觸並分發食物、衛生用品等援助物資；又於總領事館內開放臨時避難所；以及在大埔社區中心香士圍街2號設立援助站；同時加快護照簽發；並已經與罹難者家屬溝通，並確保他們的各項權利得到依法保障，亦正協助安排罹難者遺體運返印尼的相關手續。領事館持續與香港警務處、其他本地當局及相關機構緊密協調，包括識別仍未聯絡上或下落不明的國民。

此外，領事館注意到有不法分子利用大埔火災進行詐騙活動，因此呼籲印尼公民保持警惕，只相信可靠的資訊來源，包括總領事館及相關本地當局的官方發布。