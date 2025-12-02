大埔宏福苑五級火｜多個外傭及勞工團體呼籲　勿直接捐款予殉職外傭遺屬

團體表示，正在直接接觸宏福苑火災殉職外籍家務工之遺屬，將為死者之殯殮事宜及其遺屬之生活費提供支援。截至昨日(1日)，正在跟進的個案總共有10個，當中9個為死亡個案，1個受傷。死亡個案全部經過殮房確認程序，或是僱主及家屬向他們親自確認。另外還有20個懷疑死、傷、失聯的個案正在進行事實查證。坊間正有人為殉職外籍家務工之遺屬公開呼籲捐款，對此強烈呼籲公眾對此保持警惕。

大埔宏福苑發生五級火，有不少外傭在火警中殉職或失蹤。工業傷亡權益會、印尼移工網絡（JBMI）、移工之家（Beranda Migran）、回鄉印尼移工聯盟（KOPPMI），則於今日(2日)凌晨以中、英及印尼文發出聯合聲明，呼籲公眾切勿直接捐款予殉職外傭遺屬。

聲明中解釋，目前身份認證程序仍在進行中，由於事件牽涉其他國家之居民，為免任何錯誤發生，需以嚴謹的程序進行身份認證。4個團體長期在職業死亡案件、外籍家務工方面作出支援，了解相關法例及法定程序，儘管目前所進行之慈善基金申請並非法定賠償，但仍會以法定要求為參考，以祈所有善款直接落到有需要的遺屬手中。一旦完成身份認證，將盡快申請慈善基金並將款項匯款予遺屬。

另外，公眾直接捐款對家屬可能構成危險。假如公眾捐款在缺乏統籌、監管的情況下進行，可能會令家屬步入違法邊緣。而且有可疑人士利用火災之名行騙。假如大家在網絡上見到有其他人以殉職外籍家務工遺屬之名呼籲捐款，即使不是存心行騙而是出於關懷的善意幫助，雖然可以諒解，但也屬魯莽輕率之舉。如果公眾想捐助在此次大火中倖存之外籍家務工，可捐款予合作伙伴MFMW（Mission for Migrant Workers），他們正在全力向倖存外籍家務工作出支援。