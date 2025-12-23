大埔宏福苑五級火｜大埔九巴司機尋幼園生 欲送聖誕禮物：大火後冇再搭我車

大埔一名九巴車長發文稱欲尋找數名往常乘搭其71K路線的幼稚園生，指他們自宏福苑大火後「你哋就冇再搭過我車」，雖然知道他們平安，但希望送上聖誕小禮物(facebook群組「大埔 TAI PO」)

大埔宏福苑上月發生五級火災造成161人死亡，不少災民流離失所。大埔一名九巴車長於社交平台發文稱欲尋找數名往常乘搭其71K路線的幼稚園生，指他們自宏福苑大火後「你哋就冇再搭過我車」，雖然知道他們平安，但希望送上聖誕小禮物，最終其中一位幼稚園生的家長留言回應，稱「多謝司機哥哥」，車長的送暖行為亦令不少網民感動。

該名巴士車長於facebook群組「大埔 TAI PO」發帖尋人稱，「我係71K巴士司機，想揾之前每日搭中午12：15分响大埔墟街市巴士站上車的幾位浸信會幼稚園上午班小朋友。」他指自上月宏福苑大火之後，「你哋就冇再搭過我車，我知道你哋係平安，就快聖誕節，想送份小禮物畀你哋，希望你哋父母睇到我呢個POST，歡迎pm我，多謝。」照片可見樓主送上五份附有心意卡、朱古力及糖果的聖誕樹外形小禮物包，貼紙印有「71K司機叔叔」。

家長現身留言 「多謝司機哥哥」

車長的送暖行為亦令不少網民感動，留言道，「謝謝你的溫暖」、「人間有情」、「大埔人真係好有愛」、「KMB愛心車長」、「多謝車長，祝願小朋友同父母都有個平安嘅聖誕節」、「睇到個post，即刻眼濕濕」、「睇到都流眼淚。好有愛 好感動多謝你給香港正能量。」

亦有網民稱「我之前搭71K都見過啲小朋友上車落車都叫你同你打招呼！佢哋真係好可愛！謝謝車長！滿滿大埔人的愛」網民發幫忙，「已轉發浸信會幼稚園群組，希望佢哋見字pm你」，也有人建議「司機叔叔不如直接送去浸信會幼稚園，順便問候下小朋友近況」帖文最終成功引出一名家長留言，「我哋係佢講嘅其中1位小朋友嘅家長，聯絡中，多謝司機哥哥，多謝各位」。