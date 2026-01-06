大埔宏福苑五級火｜大埔區議會討論善後支援　黃碧嬌冀盡快公布重置方案

大埔區議會今早(6日)舉行今年首次會議，包括討論妥善跟進宏福苑火災的善後及支援工作安排。民政專員陳巧敏宣布，會議開始前全體區議員及在場人士為宏福苑死難者默哀一分鐘，大部分區議員均身穿黑色或深色衣服以示尊重。

大埔區議員黃碧嬌在會上對火災波及的數千居民表示深切慰問，亦向死難者表達哀悼，促請政府當局盡快提出清晰安置方案的時間表，讓宏福苑業戶能夠盡快重返家園。她表示災後不少居民都反映希望可以原區覓地重置，因不少長者都希望留在原有社區，方便自己到醫院覆診及帶孫兒上學，因此認為位置不能距離太遠，令災民能「根在大埔」，相信大埔區仍有土地，可使他們有尊嚴地在區內繼續生活。