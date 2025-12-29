大埔宏福苑五級火｜大埔超級城元旦舉辦《愛心同行綜藝日》 為社區帶來希望正能量

大埔超級城與大埔浸信會社會服務處將於元旦(1日)一同舉辦《愛心同行綜藝日》，旨在凝聚社區力量，與市民一同行善，為大埔社區帶來更多希望與正能量。多位藝人及網紅傾力支持協助宣傳活動，吳浩康、林彦言、李冠傑、鍾雨璇、新晉男團Alitz均會到埸用歌聲感染大埔，透過義賣過剩物資及各品牌商的支持，現場設有約30個慈善義賣市集及各式表演，涵蓋寵物、運動、飲食、家居用品、清潔用品、玩具等。

善款將悉數捐出 支援宏福苑居民

義賣所得的款項及籌款箱的捐款，將悉數捐出予大埔浸信會社會服務處，繼續為宏福苑居民提供重要支援。本次活動的慈善義賣將用於為宏福苑災民提供多方面的協助，包括為受災家庭提供創傷治療、心理及情緒支援、技能培訓等實質支援，協助家庭重拾日常生活。同時，亦為受影響學童提供學習所需物資及輔導服務，助他們重回學習軌道。大埔超級城部分商戶也會參與捐出當日部分收益，商場設有多個停車場，方便區外人士。