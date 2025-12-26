大埔宏福苑五級火｜大火後一個月有居民尋租盤有困難　有代理免佣協助

大埔宏福苑大火後一個月，有獲安排暫住在大埔汀角路船灣過渡屋「善樓」的居民表示，因應政府發放租金及搬遷補助，最近開始在區內物色租盤，但有業主不願意租予年長的租戶，加上有業主加租，令他們在尋找出租單位方面困難重重。 有業主不願租予年長租戶 70幾歲的翩姐，原本一家三口居於宏建閣，她的丈夫腳部曾接受手術，現時行動不便，兩人經常要到大埔那打素醫院覆診，但「善樓」位置較偏遠，交通不便，因此希望利用政府發放的每年15萬元租金補助，在大埔區內尋找租盤，她說曾經找過多個租盤，但都被要求提交入息證明，又或者被告知業主不希望租予長者。她又說大埔區內租金近期不斷上升，由最初的1.3萬元月租，增至至現時最貴要2萬元，超出政府每月12500元的租金補助。

大埔租金上升 1.3萬月租增至最貴2萬 翩姐說，如果最終無法找到合適的租盤，會選擇留在「善樓」暫住，她說「善樓」月租二千多元，餘下的金額用作補貼其他生活費用。她又說災後一個月心情仍不太好，她經常會與其他住在「善樓」的宏福苑街坊交談，指大家都希望政府盡快公布長遠安置方案，讓他們活下來的人可以有新方向和盼望。 有區內地產代理免佣協助宏福苑居民尋找租盤，其中世紀21柏宇地產高級經理黃先生表示，大埔租盤在宏福苑火災前已短缺，加上年尾較少人搬遷，令區內盤源更緊張，有業主近期加租5至10%，舉例一個三百多呎的單位，月租至少1.3萬至1.4萬元。他說已成功協助三戶宏福苑居民覓得租盤，他們主要是照顧長者或者有小朋友，因此要留在大埔。

大埔區議員羅曉楓表示，政府為宏福苑居民提供租金補助，政策原意是好，但據他了解，有部分居民正等待政府的長遠安置方案出爐，擔心租屋後已簽約租約，屆時會「兩頭不到岸」，他又建議政府可以選取鄰近富蝶邨及富亨邨的頌雅路地皮，原區重建。 政府感謝各界支援受影響人士 大埔宏福苑火災發生至今一個月，特區政府一直收到來自內地不同省市和國際的慰問與支援。特區政府感謝內地各省市政府、海外各地政府、外交使團、國際組織、駐港總領事館、名譽領事館和官方認許機構等，透過不同渠道對受火災影響人士的慰問和支援；同時感謝香港社會各界熱心投入災後援助並大力捐助。



行政長官李家超說，代表特區政府和全港市民，對來自內地和世界各地的慰問、關心與援助，致以至誠謝意。他說火災無情，人間有愛，這些跨越地域的關懷，體現了「一方有難、八方支援」的團結力量與無私互助精神。政府會繼續以堅毅精神與愛心面對挑戰，化悲傷為力量，協助受影響人士盡快恢復正常生活。李家超亦感謝香港社會各界熱心捐獻，並在住宿、醫療、精神健康、金融、交通等多方面積極參與善後支援，為災後重建及社會復原貢獻重要的物資和支持。

基金總額約為41億 政府成立的「大埔宏福苑援助基金」，至今收到約38億元捐款，連同政府投入的3億元啓動資金，基金總額約為41億元，為不同類別的受火災影響人士，提供各種緊急財政支援。特區政府說，將繼續凝聚各界力量，以堅定決心與行動，帶領社區復原、推動改革。 原文刊登於 香港電台