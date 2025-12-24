大埔宏福苑五級火｜「大火後冇再搭我車」 九巴車長覓得幼園生送聖誕禮物(更新)

大埔宏福苑上月發生五級火災造成161人死亡，不少災民流離失所。大埔一名九巴71K線車長於Facebook 群組「大埔 TAI PO」發文稱欲尋找數名往常乘搭其71K路線的幼稚園生，指他們自宏福苑大火後「你哋就冇再搭過我車」，雖然知道他們平安，但希望送上聖誕小禮物，其中一位幼稚園生的家長留言回應，稱「多謝司機哥哥」。

網民：近期大埔人嘅苦中一點甜

在平安夜，該名司機再岀帖表示成功約到數名小朋友及其家長吃晚飯，並親手把聖誕禮物交予小朋友手上，「好多謝各位大埔網友驚人嘅速度，琴晚即時約到呢班小朋友出嚟食晚飯！聖誕禮物成功親手交到小朋友手上，我地傾得好開心，玩得好開心。」他鳴謝水晶巴士免費借出讓他們安全送所有小朋友回家，最後表示，「祝願宏福苑所有災民早日走出傷痛，盡快適應新生活！」網民留言稱「So sweet!!」、「巴士哥哥真有心！祝你和小朋友聖誕快樂，全大埔街坊朋友聖誕快樂節快樂」、「成件事好感動，係近期大埔人嘅苦中一點甜，祝所有大埔人都聖誕快樂」。