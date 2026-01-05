大埔宏福苑五級火｜婦逐家拍門捨身救五命亡 丈夫辦告別禮：盼她滿意安排

大埔宏福苑五級火發生逾一個月，居住宏泰閣17樓捨身救人的葉太早前證實不幸罹難，其丈夫葉先生今日在Facebook發文，透露非牟利機構「毋忘愛」為相守了40多年的亡妻籌辦告別儀式，感謝親朋好友、舊同事、宏福苑街坊送最後一程，形容妻子一定能感受到大家的關懷與愛護。他又指，按照妻子生前意願，特意選擇簡單而安靜的儀式作最後告別，盼望她「會滿意呢個安排」，葉先生又在帖文寫上「#公義何在」。 「毋忘愛」表示，能陪同葉先生及家人處理葉太人生最後一件重要事情，感到榮幸，指葉太展現的無私精神與愛，將長存於香港人的記憶之中。

「只願來生再續結髮緣」 葉先生於上月發文悼念亡妻，更製作影片紀念兩人的共同回憶，形容「如果一切可以重來，我只願平平淡淡和你逛街買菜。但現實殘酷，沒有如果，只幾分鐘之隔，一場世紀大火，從此便徹底失去了你，只願來生再續結髮緣。」 葉太在火災當晚並未即時逃生，而是於17樓逐家逐戶拍門提醒鄰居離開，為救人錯失逃生機會。其後她返回單位不幸身亡，屍體在浴室被發現，葉先生憑藉對方頸上掛上的項鏈確認是她。葉先生早前感言曾經答應太太，將來要帶她環遊世界，「但只做了一半，很內疚，希望當局可以查出真相，還所有死者一個公道。」他指妻子以自己的生命換來鄰居四人一狗的平安，雖然悲痛難言，但相信妻子在那一刻的抉擇從不後悔，貫徹一生行事準則。