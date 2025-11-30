大埔宏福苑五級火｜安基苑大維修「鴻毅」任顧問 承建商稱願意測試棚網 居民擔憂

大埔宏福苑早前發生五級大火，造成嚴重傷亡，其工程顧問「鴻毅建築師」因涉貪污案遭廉政公署拘捕，事件引發同由該公司負責大維修工程的牛頭角安基苑居民憂慮。安基苑法團今日(30日)召開業主周年大會，緊急商討工程安全及顧問公司去留問題，現場氣氛緊張，有警員在場戒備。

不少居民出席大會，舉行會議的明愛牛頭角服務中心社區會堂一度現人龍。會上，承建商「偉利建築」強調棚網無需拆卸，並將明日(12月1日)中午現場示範燃燒測試以釋疑。得知宏福苑大火與自家工程顧問為同一公司時，居民劉先生直言：「如涉及到貪污，不會相信『鴻毅建築師』的專業操守，可信性大大減少。」儘管承建商「偉利建築」在會上展示棚網符合英國阻燃標準，並承諾加強防火措施，部分居民仍對棚架安全感到不安。黃婆婆無奈表示：「擔心都無用，費事影響心情。」

大火發生後，安基苑管業處緊急張貼通告，嚴禁工人或住戶在棚架或公眾地方吸煙，並指令承建商檢查防火設施。然而，居民批評此舉為時已晚。黃婆婆透露，之前有鄰居目睹工人吸煙，劉先生也認同：「居民曾投訴過，但管理處缺乏實際監管。」對於法團監督成效，劉先生直言不足：「法團將責任交給管理處，但誰來監管管理處？」

工程去留兩難 居民促政府把關

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑建議，若棚網符合安全標準，應盡快完成工程，否則中止可能衍生額外開支。但居民更關注顧問公司的去留。劉先生認為應更換顧問，但擔心「用居民的血汗錢請新顧問」；黃婆婆則呼籲政府主動調查工程質量，「不是發生事故才補救」。

為挽回信心，承建商已增設每層滅火筒、檢查消防系統，並禁止工人吸煙。劉先生肯定這些措施：「偉利願意主動燒網測試，居民係買個安心。」然而，黃婆婆指出，歸根究底需提升整體監管：「相信火災後多人留意了，工程質量也會提升。」隨著大維修工程持續至明年，居民期望法團與政府加強把關，避免悲劇重演。



