大埔宏福苑五級火｜宏志閣居民今返家中取物品　居民憂短期無法再上樓：攞得嘅都攞哂

宏福苑大火發生已一周，屋苑8幢大廈7幢受災，當中宏志閣雖未受影響，但因四周環境惡劣，大廈未解封，居民財物及日用必需品全在屋內。住戶於今明兩日(3及4日)獲一次機會，返單位取回個人物品。有居民表示主要拿回生活和貴重物品，有人表示遊戲機最重要；有人則表示希望盡量「攞得就攞」，相信短期內也不會再有機會上樓。
宏志閣居民霍先生目前暫居酒店，他表示是次回來主要拿回「衫褲鞋襪」，除了手機便沒有其他電子用品。他提到除了家門被破開，家中的環境沒有變化，晚些時日或會借住親戚家借；已居住在宏志閣十多年的盧女士就表示，主要想拿回生活用品，包括證書、電腦等，若有機會仍希望回到家裡居住。不過如果未來屋苑有可能拆卸，就希望8幢大廈可以一同重建。
亦有居民搬下一缸金魚，李先生表示因為擔心浪費消防資源，所以初時沒有登記尋寵。而災後至今看到金魚依然頑強活着，就決定把牠們帶走。另外，居民李小姐表示今次上樓「攞得嘅都攞哂」，包括日用品與照片，因知道短期內都未必有機會再上去。
多名身穿藍背心的政府緊急隊人員協助居民進出及搬運行李物品。主要着取回貴重物品的居民張女士表示整體上樓流程順暢、服務周到，每人約有3至4個人幫忙。
居民盼生活早日穩定
於大埔區土生土長、生活逾30年的黃小姐表示，火災對一家人生活影響甚廣。黃小姐整個家庭有五戶家人均居住於宏福苑，三戶住在宏志閣、兩戶住在宏泰閣。災難不僅令家人整個生活被打亂；亦有家人因而離逝。目前希望生活能早日歸於穩定，這次回到居所取回日常用品和衣物，包括嬰兒手推車等。黃小姐表示，學校很好，有資源提供，所以這次回去只為孩子取回書包、功課和筆袋等。對於未來的居所安排，黃小姐就表示須等政府安排，「始終物業和資產都在這裏」，若要拆卸重建會希望發動大廈一同重建，因「剩返一棟無意思」。她認為既然事情已發生，始終都要面對；而香港人很有愛，感受到大家會陪伴居民渡過艱難時刻。