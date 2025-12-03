大埔宏福苑五級火｜宏志閣居民今返家中取物品　居民憂短期無法再上樓：攞得嘅都攞哂

宏福苑大火發生已一周，屋苑8幢大廈7幢受災，當中宏志閣雖未受影響，但因四周環境惡劣，大廈未解封，居民財物及日用必需品全在屋內。住戶於今明兩日(3及4日)獲一次機會，返單位取回個人物品。有居民表示主要拿回生活和貴重物品，有人表示遊戲機最重要；有人則表示希望盡量「攞得就攞」，相信短期內也不會再有機會上樓。

宏志閣居民霍先生目前暫居酒店，他表示是次回來主要拿回「衫褲鞋襪」，除了手機便沒有其他電子用品。他提到除了家門被破開，家中的環境沒有變化，晚些時日或會借住親戚家借；已居住在宏志閣十多年的盧女士就表示，主要想拿回生活用品，包括證書、電腦等，若有機會仍希望回到家裡居住。不過如果未來屋苑有可能拆卸，就希望8幢大廈可以一同重建。