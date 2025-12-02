大埔宏福苑五級火｜宏昌閣住戶憶驚險逃生　8分鐘濃煙攻走廊　猶豫3分鐘結局或改寫

大埔五級大火慘劇發生至今已近一周，周二(2日)是遇難者「頭七」。而最先火起的宏昌閣，是死傷情況最嚴重的一座。有居於宏昌閣中層的住戶周二發文，回憶當日驚險逃生的情景。他上載了一張視像門鐘的截圖，只見短短8分鐘內，走廊已經遍布濃煙，險些未能逃脫。他憶述，當日和鄰居「鋌而走險」乘搭電梯逃走，隨後「立即跑出大廈」，並「已發現屋頂大煙」。該名居民憤怒地指，當時他按了火警鐘，惟並沒有響起。

該名居民在社交平台群組「宏福苑居民交流群組」發文，趁着「頭七」回憶當日驚險萬分逃生的情景。他憶述，當日大約是下午2時52分，他聞到一陣燒燶味，便隨即查家中電器，後來發現來源竟是門口，便立即穿鞋取電話，出門查看，當時同遇上兩位正在了解發生何事街坊。其後他們查看後樓梯，發現兩邊也是白煙向上升。他當時心知不妙，立即大叫「火燭快走」，並到鄰居門口拍門。該名街坊同時按下了火警鐘，惟發現竟然不響。

4人乘電梯逃生 「是誰喪心病狂，令消防鐘不響」

該名街坊憶述，當時覺得一定要走，便按了電梯，電梯門打開後沒有煙或臭味，他問鄰居「博唔博」，最終合共4人乘搭電梯逃生，幸運逃過一劫。他形容：「電梯門關上，幾十秒直到地下，心中鬆了一口氣」。他們跑出樓梯後，才發現屋頂大煙，「心中想大鑊，大鑊，大大鑊」。

該名街坊憤怒地指，警鐘不響是重災原因，「是誰喪心病狂，令消防鐘不響」。他指，心中鬱結，是未能帶街坊離開。他又指，看着自己門口的視像門鐘，「只要我猶豫多三分鐘，走廊已滿濃煙，或我已GG（死亡）了」。