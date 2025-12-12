大埔宏福苑五級火︱宏業被捕授權簽署人為房屋署外判測量師 火後遭解僱

警方至今以誤殺罪名拘捕15人，包括承辦商宏業建築、工程顧問鴻毅建築師、二判棚架、外牆維修公司人員等。上周有消息指鴻毅已通知客戶公司將會結業。(路透社)

大埔宏福苑五級火發生逾兩周，造成至少160死，6人失聯。警方於大火翌日以涉嫌「誤殺」拘捕屋苑維修承建商「宏業建築工程」3名負責人，包括工程顧問兼授權簽署人黃忠基。房屋署昨向傳媒承認黃事發時屬外判供應商聘請僱員，曾調配到房署擔任外聘屋宇保養測量師，負責房委會東九龍轄下分區出租屋邨的保養維修，而黃被捕後已被外判商解僱。

翻查房委會網頁，黃忠基於2023年曾獲不同人去信房委會嘉許，包括民建聯立法會議員顏汶羽8月去信嘉許黃忠基及多名房署職員的團隊「專業認真，提升邨內的物業管理和環境衞生，令居民安居樂業」。