大埔宏福苑五級火｜宏業28項工程停工名單曝光　涵西灣河太康樓等

大埔宏福苑發生五級火，屋宇署日前(29日)勒令維修承建商宏業建築轄下的另外28項私樓工程暫時停工。屋宇署昨晚(1日)回覆傳媒查詢並提供有關名單，指相關工程項目或只涉及樓宇個別單位。28個工程項目包括：

柴灣新業街 7 號協興工業大廈 北角春秧街 89 號大興大廈 西灣河康祥街 8 號太康樓 銅鑼灣軒尼詩道 451-457 號勝華樓 般咸道 78 號寧養臺 中環德己立街 2-18 號業豐大廈 香港高陞街 48-66 號 堅道 135-137A 號 干德道 14 號翡翠樓 堅道 110-118 號 軒尼詩道 187-193 號濂風大廈 西營盤水街 1C-1K 號 及安寧里 1-15 號 錦屏街 21-27 號及 21A - 27A 號 香港仔大道 166-168 號 跑馬地奕蔭街 34-36 號 旺角水渠道 34-36A 號東樂大樓 九龍城衙前圍道 32 號衙前圍大樓 何文田何文田街 38-40 號文裕閣 九龍塘太子道西 237A 號華美閣 彌敦道 510-512 號 長沙灣青山道 332-334 號 必嘉圍 7-21 號，必嘉街 44-50 號及溫思勞街 51-57 號 水渠道 34-36 號 (* 涉及 2 個項目 ) 葵涌青山公路 - 葵涌段 539 號昌宏大廈 葵涌光輝圍 39A 號昌偉大廈 大埔鄉事會街 41-49 號，運頭街 51-53 號， 2C － 2O 運頭坊及大火里 6-8 號 石湖墟新財街 1-5 號及新勤街 2-6 號慎忠樓

地盤安全管理有嚴重缺失

屋宇署解釋，停工決定是基於屋宇署對宏業保障工地安全的能力缺乏信心。宏福苑五級火警揭示宏業在地盤安全管理有嚴重缺失，包括使用大量發泡膠板遮封維修樓宇的窗戶。署方對宏業地盤安全管理能力和意識存疑，故根據《建築物條例》發出命令，即時暫時停止由宏業作為項目主事承建商的工程，當中11項是由宏業作為註冊承建商的私人樓宇維修工程，而17項是由宏業作為註冊承建商的加建及改建工程。