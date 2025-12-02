熱門搜尋:
本地
2025-12-02 10:37:38

大埔宏福苑五級火｜宏業28項工程停工名單曝光　涵西灣河太康樓等

宏業28項工程停工名單曝光，涵西灣河太康樓等。(資料圖片)

大埔宏福苑發生五級火，屋宇署日前(29)勒令維修承建商宏業建築轄下的另外28項私樓工程暫時停工。屋宇署昨晚(1)回覆傳媒查詢並提供有關名單，指相關工程項目或只涉及樓宇個別單位。28個工程項目包括：

  1. 柴灣新業街7號協興工業大廈
  2.  北角春秧街89號大興大廈
  3.  西灣河康祥街8號太康樓
  4.  銅鑼灣軒尼詩道451-457號勝華樓
  5. 般咸道78號寧養臺
  6. 中環德己立街2-18號業豐大廈
  7. 香港高陞街48-66
  8. 堅道135-137A
  9. 干德道14號翡翠樓
  10.  堅道110-118
  11.  軒尼詩道187-193號濂風大廈
  12.  西營盤水街1C-1K 及安寧里1-15
  13. 錦屏街21-27號及21A - 27A
  14. 香港仔大道166-168
  15. 跑馬地奕蔭街34-36
  16. 旺角水渠道34-36A號東樂大樓
  17. 九龍城衙前圍道32號衙前圍大樓
  18. 何文田何文田街38-40號文裕閣
  19. 九龍塘太子道西237A號華美閣
  20. 彌敦道510-512
  21.  長沙灣青山道332-334
  22. 必嘉圍7-21號，必嘉街44-50號及溫思勞街51-57
  23. 水渠道34-36 (*涉及2個項目)
  24. 葵涌青山公路-葵涌段539號昌宏大廈
  25. 葵涌光輝圍39A號昌偉大廈
  26. 大埔鄉事會街41-49號，運頭街51-53 號，2C2O運頭坊及大火里6-8
  27. 石湖墟新財街1-5號及新勤街2-6號慎忠樓

地盤安全管理有嚴重缺失

屋宇署解釋，停工決定是基於屋宇署對宏業保障工地安全的能力缺乏信心。宏福苑五級火警揭示宏業在地盤安全管理有嚴重缺失，包括使用大量發泡膠板遮封維修樓宇的窗戶。署方對宏業地盤安全管理能力和意識存疑，故根據《建築物條例》發出命令，即時暫時停止由宏業作為項目主事承建商的工程，當中11項是由宏業作為註冊承建商的私人樓宇維修工程，而17項是由宏業作為註冊承建商的加建及改建工程。

兩項工程以塑膠板遮封窗戶

另外，屋宇署又指在巡查中，發現兩項樓宇維修工程以塑膠板遮封窗戶，包括由宏業任項目經理、源發建築工程為承建商的北角富澤花園；以及由富林工程營造承辦的中環中旅大廈的樓宇維修工程。署方上周五(28)已即時要求移除塑膠板，將諮詢法律意見考慮法律懲處，為審慎起見暫時停止兩個工程。

