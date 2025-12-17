大埔宏福苑五級火｜宏福苑7座樓宇正進行初步結構評估 消防處：加強巡查維修大廈消防裝置

大埔宏福苑五級火至今160死、6人失聯，消防處本月4日起與物業管理機構協作，並透過內部調配人手，加強巡查大廈消防裝置及設備，特別針對正進行大維修的大廈，主動檢查大廈消防警鐘系統運作，若發現違規情況，將深入調查並果斷執法。消防處並抽調人手跟進大廈的消防裝置異常報告，按情況採取執法行動。

消防處強調繼續率領跨部門調查專組調查宏福苑火警成因，調查範圍包括屋苑的消防裝置及設備。由於調查顯示屋苑的消防裝置及設備情況涉及刑事成分，案件現正由警方跟進。