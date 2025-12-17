熱門搜尋:
聖誕2025 大埔宏福苑五級火 網上熱話 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
本地
2025-12-17 10:30:19

大埔宏福苑五級火｜宏福苑7座樓宇正進行初步結構評估 消防處：加強巡查維修大廈消防裝置

分享：
大埔宏福苑五級火釀成多人死傷。(資料圖片／吳康琦攝)

大埔宏福苑五級火釀成多人死傷。(資料圖片／吳康琦攝)

大埔宏福苑五級火至今160死、6人失聯，消防處本月4日起與物業管理機構協作，並透過內部調配人手，加強巡查大廈消防裝置及設備，特別針對正進行大維修的大廈，主動檢查大廈消防警鐘系統運作，若發現違規情況，將深入調查並果斷執法。消防處並抽調人手跟進大廈的消防裝置異常報告，按情況採取執法行動。

消防處強調繼續率領跨部門調查專組調查宏福苑火警成因，調查範圍包括屋苑的消防裝置及設備。由於調查顯示屋苑的消防裝置及設備情況涉及刑事成分，案件現正由警方跟進。

adblk5

另外，房屋局獨立審查組已完成抽取宏福苑全部七座受災樓宇混凝土芯的程序，正進行初步結構評估。

 

大埔宏福苑五級火釀成多人死傷。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑五級火釀成多人死傷。(資料圖片／吳康琦攝) 何偉豪在大埔宏福苑五級火當中不幸殉職，事後有市民到沙田消防局獻花悼念。(資料圖片／吳康琦攝) 何偉豪在大埔宏福苑五級火當中不幸殉職，事後有市民到沙田消防局獻花悼念。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑五級大火後，多個位於宏福苑外的兒童遊樂設施被拆除，包括經典鐵滑梯、毛毛蟲爬行架等。(everyday.9upper@Threads) 大埔宏福苑五級大火後，多個位於宏福苑外的兒童遊樂設施被拆除，包括經典鐵滑梯、毛毛蟲爬行架等。(everyday.9upper@Threads) 行政長官成立獨立委員會調查宏福苑大火。 大埔宏福苑上月發生五級火。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑上月發生五級火。(資料圖片／蘇文傑攝)

「大埔宏福苑援助基金」總額達37億元

截至周二（16日）中午，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款約34億元，連同政府投入的3億元啓動資金，基金總額約為37億元，會用在協助居民重建家園，是長期和持續的支援。政府早前宣布從基金向每戶受影響家庭發放生活津貼，金額已由5萬元增至10萬元，截至昨日已處理1,906宗個案；另外，就每名死者向家屬發放20萬元慰問金及5萬元殮葬金，截至昨日已處理134宗個案。政府會陸續發放有關款項。 社署社工已接觸超過1,980個受影響住戶，為超過4,900名居民提供「一戶一社工」服務。社署會與受影響住戶保持聯繫，為他們提供一切所需協助，並全力支援政府的善後工作。

ADVERTISEMENT

登記送大埔超級城聖誕禮物🎄

ad